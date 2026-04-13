Rival de América teme en Copa Sudamericana: “Nos tenemos que doblegar”

La Copa Sudamericana de América de Cali no inició como se esperaba después de un empate ante Macará de Ecuador en condición de visitante. Los escarlatas dirigidos por David González arrancaron perdiendo y rescataron una unidad con la inexorable ley del ex de Daniel Valencia.

América de Cali ya había generado un poco de temor en Macará con Guillermo Sanguinetti que había referenciado bastante a la institución vallecaucana y que referenció que en el grupo parten con desventaja frente al cuadro cafetero y con Tigre de Argentina.

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Por su parte, Alianza Atlético, que será el segundo rival del América viene de debutar con una igualdad contra Tigre. Los argentinos comenzaron ganando y de manera agónica, los oriundos de Sullana, Perú lograron el empate. Este club está viviendo un sueño en esta fase de grupos y espera dar un golpe de autoridad en el Estadio Pascual Guerrero.

A falta de dos días para que arranque el partido, el entrenador de Alianza Atlético, Federico Urcioli analizó al América destacando las fortalezas que tienen los colombianos, especialmente porque el duelo será en condición de visitante.

“NOS TENEMOS QUE DOBLEGAR”; FEDERICO URCIOLI SOBRE AMÉRICA DE CALI

América de Cali será un medidor para Alianza Atlético después de sacar un punto en condición de local. Ya evitaron una derrota en casa contra un club de mayor envergadura como Tigre y esperan sacar un buen resultado en Cali. El entrenador Federico Urcioli analizó en Zona Libre de Humo lo que será este compromiso en Colombia.

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Alianza Atlético llega como América con una semana de descanso, dado que no jugaron en sus respectivas ligas el fin de semana anterior. El entrenador del cuadro peruano afirmó que, “tenemos referenciado al América de Cali, es un rival muy duro, de mucha jerarquía y seguramente impondrá condiciones”.

Además, sentenció que van a ir fecha tras fecha para sacar conclusiones, pero que no va a ser fácil por lo cual, “en Sudamericana hay que ir partido a partido, por supuesto nos tenemos que doblegar y con el pasar de las fechas sabremos para qué estamos”. También indicó que, por historia y jerarquía, saben que América y Tigre son favoritos.

¿CÓMO JUEGA ALIANZA ATLÉTICO?

El entrenador de Alianza Atlético también describió brevemente cómo juega la institución y lo que quiere demostrar en la cancha, “nosotros tratamos de ser un equipo ofensivo, defendernos con la pelota y de imponernos en cancha". Contra Tigre impusieron el juego y complicaron al cuadro argentino. Consiguieron el empate sobre el final.

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Sin embargo, es un equipo que no ha tenido experiencia internacional y eso puede ser determinante para que el América aproveche esta situación y pueda sacar esa experiencia y liderazgo en estas competencias.

Afortunadamente, la semana de descanso ayudó bastante a Alianza Atlético con la posibilidad de contar con todos los futbolistas. No hay lesionados y esto es un plus, mientras que en América no estarán Mateo Castillo ni Darwin Machis. Federico Urcioli aseveró que, “tenemos los 23 jugadores disponibles para enfrentar al América de Cali y pondremos el mejor 11 en la cancha”.