David González no lo quiere más en América y le abrió la puerta

América de Cali volvió a decepcionar en una nueva jornada de la Liga Betplay en la que se enfrentó en condición de visitante contra Cúcuta en el Estadio General Santander, escenario deportivo que vio como David González nuevamente se marchaba con las manos vacías tras una nueva derrota de la 'mechita'.

El cuadro 'escarlata' cayó por un marcador de 2-0 y puso en riesgo su clasificación a la siguiente instancia de la competencia local y David González habría encontrado una de las principales falencias, el bajo rendimiento de Yojan 'Papula' Garcés, a quien incluso le hizo una invitación para que saliera del club.

David González habría dado luz verde a la salida de Papula

La 'mechita' tenía la obligación de sumar de a tres unidades para consolidar su lugar dentro de los ocho mejores de la competencia e instaurarse en la siguiente instancia. Sin embargo, cedieron terreno, no supieron aguantar el marcador y no concretaron opciones de gol claras.

El equipo comandado por David González todavía no se ha podido consolidar con una racha de resultados positivos sólidos, situación que debe comenzar a cambiar de cara a lo que será su participación internacional y por lo cual buscaría la salida de Yojan 'Papula' Garcés.

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El delantero de tan solo 19 años no pasa por su mejor momento en la Liga Betplay con América y ello le está costando también resultados positivos al equipo. González reconoció el gran potencial con el que cuenta el joven atacante, pero también dijo que si lo mejor para él era irse que lo podía hacer.

"Lastimosamente está en un momento y en un ambiente donde le va a ser muy difícil. Seguramente llegará otro momento donde pueda demostrar todo ese potencial. Ojalá sea aquí, pero si es en otro lado, estoy seguro que va a ser un gran jugador”.

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Papula si se podría ir por decisión de la directiva de América

Tanto Marcela Gómez como el propio Tulio Gómez han estado al tanto del mercado de fichajes e intentan hacer lo mejor para el equipo, por lo que entra la posibilidad de buscarle un nuevo equipo al joven delantero de tan solo 19 años que quedaría con mínimas opciones de sumar minutos América.

Fue el propio delegado deportivo de la institución 'escarlata' el que se encargó de confirmar que quieren darle un "nuevo aire" a Papula para que sume experiencia y minutos, pero todavía no han encontrado el equipo con el cual se logrará este objetivo.

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¿Cómo le ha ido a Papula con América de Cali?

Garcés debutó con América en la temporada 2023 con tan solo 16 años y desde entonces tuvo la oportunidad de sumar 50 partidos, más de 1.600 minutos en los cuales se pudo reportar con siete goles y cuatro asistencias.

