América de Cali vs Jaguares EN VIVO, 22 de febrero: hora y canal Liga BetPlay

Se cierra la fecha dominical de la Liga BetPlay 2026-I con un vibrante encuentro entre América de Cali que recibe la visita de Jaguares de Córdoba en el Estadio Pascual Guerrero. Los escarlatas vienen a este duelo con una derrota en manos del Junior de Barranquilla de manera agónica, mientras que los ‘Felinos’ superaron a Santa Fe.

Los dos clubes llegan a este encuentro con realidades similares, pues, aunque el resultado de sus últimos partidos en esta Liga BetPlay fue una derrota para el América y un triunfo para Jaguares, ambos tienen diez unidades y una victoria sería determinante para meterse en el selecto grupo de los ocho clasificados.

En la convocatoria, América de Cali tendrá a Nicolás Hernández que regresa de una sanción de dos fechas. Además, ya tiene recuperado a Jhon Murillo, extremo venezolano que regresó a la lista de convocados y podría ser opción de cara a este enfrentamiento crucial.

Jaguares de Córdoba también pondrá lo mejor de su nómina en este partido en el que necesitan sacar adelante el resultado para afianzarse en la clasificación a fases finales y seguir escapando del descenso que es el máximo objetivo. Gustavo Florentín acabó de llegar y ya dio de qué hablar en su regreso al Fútbol Profesional Colombiano con un triunfo.

Los cordobeses tendrán como opciones al mejor arsenal con la posibilidad de alinear a Cristian ‘Jopito’ Álvarez que ha sido determinante en este arranque liguero, Yairo Moreno, y, por supuesto, Andrés ‘Topo’ Rentería, máximo goleador histórico del club superando a Pablo Rojas.

A QUÉ HORA Y DÓNDE VER EL PARTIDO ENTRE AMÉRICA DE CALI VS JAGUARES DE CÓRDOBA POR LA LIGA BETPLAY ESTE DOMINGO 22 DE FEBRERO

El partido entre América de Cali vs Jaguares de Córdoba en el Pascual Guerrero para cerrar la jornada dominical se jugará a partir de las 8:30 de la noche en horario de Colombia. Se podrá ver por la señal de Win Sports + y Win Sports Online.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO AMÉRICA DE CALI VS JAGUARES DE CÓRDOBA

Colombia, Ecuador y Perú: 8:30 P.M.

México: 7:30 P.M.

Bolivia y Venezuela: 9:30 P.M.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 10:30 P.M.