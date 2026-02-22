Palmeiras cambió de parecer con Jhon Arias: esto dijeron tras su debut

Tras una semana llena de dudas en el Palmeiras por lo que había dicho Abel Ferreira sobre la llegada de Jhon Arias afirmando que su fichaje era un pedido expreso de la presidenta Leila Pereira, el colombiano se ganó a su afición con tan solo veinte minutos en cancha.

El Brasileirao se está jugando entresemana, mientras que los fines de semana es momento para los campeonatos estaduales. En los cuartos de final del Paulista, Palmeiras enfrentó en condición de local al Capivariano en un partido que lo resolvieron sin despeinarse los dirigidos por Abel Ferreira con un 4-0.

Como se especulaba en la semana, Jhon Arias no iba a ser titular, pero iba a ser una opción para Abel Ferreira si así lo consideraba el estratega del Palmeiras. Efectivamente, a falta de doce minutos se dio el estreno del colombiano que se ganó a la afición.

Sus regates, su habilidad, el juego asociativo y el haber generado un penal para la victoria definitiva del Palmeiras fue aplaudido por Abel Ferreira que cambió su perspectiva y le agradeció a la presidenta por haberse fijado en este futbolista en el mercado de fichajes.

JHON ARIAS SE GANÓ A ABEL FERREIRA

En el cronometro marcaban los 78 minutos, y a falta de 12 para el final, Abel Ferreira llamó al extremo colombiano para que se estrenara junto con su afición. No le costó para nada, pues ya conocía el fútbol brasileño y en poco tiempo logró crear peligro en una acción puntual creando una pena máxima.

Bajo ese panorama, el entrenador portugués elogió en la rueda de prensa posterior el fichaje de Arias, “primero, quiero agradecer a la presidenta por fichar a un jugador de este nivel”. Brasil es su casa y así lo confirmó creando una pena máxima. Abel Ferreira había pedido que se justificara en la cancha el fichaje, dado que fue un pedido de Leila Pereira.

No necesitó un partido ni media hora, ni 45 minutos para lograrlo. En doce minutos ya se ganó el apoyo del director técnico que afirmó, “los jugadores que juegan por las bandas son sustituidos con más frecuencia, son aceleradores de juego, delanteros centro, extremos. Tener a estos dos jugadores me hace muy feliz (Allan y Arias)”.

Justamente, sobre el colombiano sentenció que, “es un jugador que nos ayudará, ya vieron cómo provocó el penal. Es un dolor de cabeza, eso es lo que quiero, que tenga esa calidad. Puede jugar por dentro, hay opciones y estoy agradecido de tener a estos jugadores a mi disposición”.

VITOR ROQUE TAMBIÉN ELOGIÓ EL DEBUT DE JHON ARIAS

Además de las precisiones de Abel Ferreira, el siguiente en hablar en la rueda de prensa fue el delantero Vitor Roque que catalogó al colombiano como un crack, “Arias es un verdadero crack; un jugador como él será de gran ayuda para el equipo. Hoy solo jugó un poquito, pero provocó un penal. La afición puede esperar muchas alegrías de él”.

Jhon Arias podría sumar sus primeros minutos en el Brasileirao enfrentando nada más ni nada menos que a Fluminense en condición de local en el Allianz Parque de Sao Paulo, su nueva casa. Un partido especial por su pasado en el equipo de Río de Janeiro. En las semifinales del Campeonato Paulista enfrentarán al Sao Paulo que superó al Red Bull Bragantino.