Minnesota debutó sin James en la MLS 2026: así les fue

Sin duda alguna, el fútbol norteamericano y el colombiano aguardan por el estreno de James David Rodríguez, la nueva figura que llegó a la MLS de Estados Unidos para jugar con el Minnesota United, un club que no ha podido conseguir títulos desde su fundación en 2010 y su primera experiencia profesional en 2017.

Con la presencia de James Rodríguez, la intención es poder vencer la historia y sumar un título. Minnesota United no ha tenido grandes figuras y ahora con una como James esperan dar la vuelta olímpica en la MLS.

El debut de James se demorará en el Minnesota United después del comunicado que sacó el club informando que esperarán a que tenga una cantidad ideal de entrenamientos, dado que no cuenta con regularidad deportiva tras su salida del León a final del 2025.

Cameron Knowles, entrenador neozelandés del Minnesota United dio a conocer que el estreno del colombiano será cuando consideren que está bien físicamente, pues, no quieren correr riesgos con el estado del jugador de la Selección Colombia y menos cuando se viene el Mundial de 2026.

ASÍ LE FUE AL MINNESOTA UNITED EN LA MLS SIN JAMES RODRÍGUEZ

Minnesota espera a su estrella y en la primera fecha de la MLS tuvieron que viajar a Texas para enfrentar al Austin FC. Un partido en el que esperaban celebrar por primera vez en este 2026, pero todo terminó en un apretado empate que salvaron sobre los últimos minutos.

Para este compromiso, Cameron Knowles dispuso de una formación 4-2-3-1 dejando a Yeboah en punta, y a Joaquín Pereyra como el volante de creación. Seguramente, esa sería la posición de James Rodríguez cuando regrese, pero Pereyra es uno de los referentes y habría que ver el plan de Knowles con la posibilidad de que estén los dos en cancha.

A lo largo de los 90 minutos, Minnesota estuvo abajo del marcador en dos ocasiones, e igualó, primero con Morris Duggan, y luego con Kelvin Yeboah, goleador del club minesotano. Tuvo más tiros que el Austin, cuatro de 11 vieron portería, pero los tejanos remataron más a puerta con seis de ocho disparos.

En ese sentido, la creación y las situaciones ofensivas convencieron a Cameron Knowles, y, seguramente con la figura del colombiano mejorarán en ese rubro frente al arco. Sin embargo, al neozelandés lo que más lo dejó en alerta es el tema defensivo.

El director técnico afirmó que, “no es agradable ver eso; es algo en lo que hemos sido muy buenos en el pasado. Nuestra habilidad con los defensores que tenemos suele ser muy buena en esos momentos, así que tendría que volver a analizar los detalles de cómo se descompuso, pero desde luego no es un gol que queramos acostumbrarnos a encajar”.

Bajo esto, tendrán una semana para analizar detalles y mejorar lo hecho en temas defensivos y en la ofensiva para conseguir los primeros tres puntos en el torneo. La próxima salida será ante el Cincinnati en condición de local. Por ahora no hay seguridad de que pueda debutar James en ese encuentro, pero, si completa una buena semana de entrenamientos, seguramente lo tendrán en la convocatoria.

Hace unos días, el director deportivo del Minnesota United indicó que las primeras sensaciones del ex Real Madrid en la institución podrían ser como suplente mientras mejora físicamente su nivel entrenamiento tras entrenamiento.