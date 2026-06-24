Tolima alista su primer refuerzo comprando a jugador de Nacional

Deportes Tolima reaparece tras su eliminación en Liga Betplay y luego de ser el único equipo colombiano que también se mantiene con vida en la Copa Libertadores.

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El cuadro tolimense se roba el protagonismo en el FPC por el movimiento que llevará a cabo en el mercado de fichajes, en donde se habría dado a conocer que llevaría a cabo la opción de compra a Atlético Nacional por Sebastián Guzmán.

Sebastián Guzmán deja Nacional por posible compra de Tolima

El equipo comandado por Lucas González tuvo una destacada participación durante el semestre de apertura de la temporada 2026, habiendo conseguido llegar hasta las instancias finales de la Liga Betplay, pero también a nivel internacional en la Copa Libertadores.

El 'vinotinto y oro' se convirtió en el único equipo colombiano que "quedó con vida" en la Copa Libertadores y para seguir avanzando, Lucas González empieza a trabajar en la plantilla de jugadores, en donde ya se han dado de baja a algunos futbolistas que terminaron contrato y no fueron renovados.

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Luis Marquínez y Juan Pablo 'Tatay' Torres serían algunos de los jugadores que no continuarían en el club y que tendrían que regresar a Atlético Nacional.

Sin embargo, Tolima todavía cuenta con un jugador del 'verde paisa' con el que sí o sí quieren continuar y por lo cual harían efectiva la opción de compra de su préstamo, Sebastián Guzmán, quien se volvió un hombre clave en el planteamiento táctico de Lucas González y por lo cual estaría haciendo todo lo posible junto con la mesa directiva para que continúe en el club.

¿Cómo le ha ido a Sebastián Guzmán con Tolima?

El mediocampista de 29 años se convirtió en una de las piezas clave de Tolima recién arribó al club en el semestre de clausura de la temporada 2025, habiendo logrado disputar 44 partidos, más de 2.700 minutos dentro del campo de juego en los que se ha podido reportar con un gol y tres asistencias.

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Tolima también quiere fichaje campeón con Junior

De acuerdo con la información de Julián Capera, Deportes Tolima buscaría negociar con el Junior de Barranquilla el fichaje de Jesús Rivas. Millonarios y Ceará también están en la pelea por fichar al antioqueño. Por ahora, los tolimenses apenas iniciaron diálogos y demostraron el interés por el ex Águilas Doradas.

Alfredo Arias se ilusiona con el tricampeonato y podría haber una revolución con llegadas y salidas en el cuadro atlanticense y Rivas podría ser uno de los futbolistas en salir. Si llega una buena oferta por el mediocampista, ya sea a nivel local o internacional, el club lo dejaría salir.