América confirmó a su tercer fichaje para el segundo semestre de 2026

América de Cali se sigue armando para la actividad del segundo semestre de 2026 al confirmar este miércoles 24 de junio a su tercer fichaje.

Lea también América tomó una decisión con su arquero: Tulio Gómez lanzó inesperado mensaje

Se trata del guardameta Juan Pablo Montoya, que llega al conjunto 'escarlata' después de defender la portería de Envigado y cumplir con una destacada carrera en la segunda división del Fútbol Profesional Colombiano con Leones FC.

Montoya, de 27 años, se suma al plantel de América de Cali en reemplazo de Jorge Soto, quien no llegó a un acuerdo para renovar su vínculo.

El cuadro escarlata destacó a su nuevo guardameta por su "capacidad atajadora, seguridad bajo los tres palos, juego aéreo, posicionamiento y liderazgo para ordenar al equipo desde el fondo".

Inicialmente, Juan Pablo Montoya se suma a América de Cali como alternativa del brasileño Jean Paulo Fernandes Filho, quien continuará como titular del equipo vallecaucano.

América y tiene tres fichajes

La incorporación de Juan Pablo Montoya se convierte en la tercera de América de Cali para la competencia del segundo semestre de 2026, después de haber anunciado las contrataciones de Brayan Córdoba y Luis Quiñones.

Lea también Refuerzo del América Luis Quiñones reveló el papel de David González en su carrera

Se espera que en próximos días el conjunto vallecaucano dé a conocer más fichajes, teniendo en cuenta a intención de potenciar el plantel que tendrá a su cargo David González.