América perdió contra Houston Dynamo en partido amistoso

América de Cali cerró su amistoso internacional con una derrota. Este miércoles 15 de julio, el conjunto escarlata cayó 2-1 frente a Houston Dynamo en territorio estadounidense, en un compromiso que sirvió como preparación para el segundo semestre de la temporada.

Lea también [VIDEO] Tomás Ángel sacó magia con golazo de tiro libre en la pretemporada

El equipo de la MLS golpeó muy temprano. Apenas al minuto 7, Duncan McGuire aprovechó una llegada al área y definió para poner en ventaja a Houston, que comenzó el partido con mayor intensidad.

Con el paso de los minutos, América tomó el control del balón y empezó a generar las opciones más claras. El cuadro vallecaucano encontró premio en el tiempo de reposición del primer tiempo, cuando Tomás Ángel ejecutó un impecable tiro libre que terminó en el ángulo para decretar el 1-1 al 45+2'.

Los cambios de América ante Houston Dynamo

Para la etapa complementaria, el cuerpo técnico movió varias piezas. Tilman Palacios, Luis Quiñones y Josen Escobar ingresaron en reemplazo de Jan Lucumí, Jhon Murillo y José Cavadía, buscando darle mayor dinámica al equipo.

Uno de los más incisivos fue Luis Quiñones, quien estuvo muy cerca de darle la ventaja al América con un potente remate que exigió una gran intervención del arquero del Houston Dynamo.

Más adelante también ingresaron Omar Bertel, Daniel Valencia, Brayan Córdoba y Adrián Ramos por Marcos Mina, Tomás Ángel, Cristian Tovar y Yeison Guzmán. Además, Luis Mina reemplazó a Mateo Castillo para refrescar el equipo en el tramo final.

Lea también Diego Novoa ya tendría equipo en el FPC tras salir de Millonarios

Cuando parecía que el empate sería definitivo, Houston encontró el gol del triunfo. Al minuto 85, Ezequiel Ponce apareció dentro del área y marcó el 2-1 que sentenció el compromiso a favor del conjunto estadounidense.

Aunque el resultado no fue el esperado, el amistoso dejó minutos importantes para varios futbolistas y permitió al cuerpo técnico sacar conclusiones de cara al inicio de la Liga BetPlay y la Copa BetPlay, los dos grandes objetivos del América en el segundo semestre de 2026.