Diego Novoa ya tendría equipo en el FPC tras salir de Millonarios

Diego Novoa continuará su carrera en la Liga BetPlay. Luego de finalizar su etapa en Millonarios, el experimentado arquero tendría todo acordado para convertirse en nuevo jugador de Atlético Bucaramanga.

Lea también Víctor Cantillo sería nuevo jugador de un equipo de Liga BetPlay

La información fue entregada por varios comunicadores cercanos al conjunto santandereano, quienes aseguraron que el guardameta de 37 años ya alcanzó un acuerdo con el club y solo resta la firma del contrato para oficializar su llegada.

Diego Novoa a Bucaramanga

Novoa arribará como agente libre y firmaría un vínculo por un año. De esta manera, el bogotano tendrá un nuevo reto en el fútbol colombiano tras su salida del cuadro embajador.

Los dos arqueros que fichó Bucaramanga

En principio, el portero no llegaría para ser titular. Atlético Bucaramanga acaba de incorporar al uruguayo Cristopher Fiermarín, quien parte con ventaja para quedarse con el puesto bajo los tres palos, mientras que Novoa aportará experiencia y competencia interna.

Lea también Medellín confirmó su fichaje más esperado del 2026: delantero firmó por un año

El arquero cerró recientemente su ciclo en Millonarios, donde alternó buenas actuaciones con momentos de fuerte cuestionamiento por parte de un sector de la afición. Aun así, en varias oportunidades fue una de las figuras del equipo gracias a intervenciones determinantes.

Trayectoria de Diego Novoa

Con su llegada al leopardo, Novoa defendería la cuarta camiseta de su carrera profesional. Antes pasó por La Equidad-hoy Internacional de Bogotá-, América de Cali y Millonarios, acumulando una amplia trayectoria en el fútbol colombiano.

Los números también respaldan su experiencia. A lo largo de su carrera ha disputado 390 partidos como profesional, recibió 404 goles y mantuvo su arco invicto en 129 oportunidades, cifras que lo convierten en uno de los porteros más experimentados del campeonato.

Si no surge ningún inconveniente de última hora, Atlético Bucaramanga anunciará en los próximos días la contratación de Diego Novoa, quien buscará aportar su recorrido en un equipo que aspira a ser protagonista durante el segundo semestre de 2026.