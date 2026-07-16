[Video] El día que Fagúndez y Balanta, jugadores de Santa Fe, casi se pelean en la cancha

La llegada de Kevin Balanta a Independiente Santa Fe dejó una curiosa historia que rápidamente volvió a hacerse viral entre los hinchas cardenales. Un video recordó el momento en que el defensor estuvo cerca de irse a los golpes con Franco Fagúndez, hoy su compañero de equipo.

Balanta, de 29 años, fue oficializado recientemente como nuevo jugador de Santa Fe, mientras que Fagúndez, de 25, hace parte del plantel desde comienzos de 2026. Ahora compartirán camerino, aunque hace un tiempo protagonizaron un fuerte cruce durante un partido.

Fagúndez y Balanta jugaron juntos en Santos Laguna

La acción ocurrió cuando ambos defendían la camiseta de Santos Laguna. En un compromiso de la Leagues Cup frente a Seattle Sounders (3 de agosto de 2025), que terminó con victoria 2-1 para el conjunto estadounidense, los futbolistas discutieron apenas sonó el pitazo final.

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Según se aprecia en el video, Fagúndez le reclamó a Balanta por no haber enviado una pelota larga en una de las últimas jugadas. La discusión subió de tono y los dos terminaron frente a frente, con intención de encararse.

La situación no pasó a mayores gracias a la rápida intervención de sus compañeros, quienes los separaron antes de que el altercado terminara en una pelea dentro del terreno de juego.

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Video de la pelea entre Fagúndez y Kevin Balanta

Las imágenes fueron rescatadas por un aficionado de Santa Fe y rápidamente generaron comentarios en redes sociales. Incluso, varios seguidores compararon el episodio con la recordada discusión entre Yilmar Velásquez y Harold Santiago Mosquera durante un partido frente a Deportivo Cali en el primer semestre de 2025.

Pese a ese antecedente, todo indica que el inconveniente quedó completamente superado. Balanta y Fagúndez volverán a compartir equipo, esta vez en Santa Fe, donde buscarán aportar para que el conjunto cardenal sea protagonista en la Liga BetPlay y en la Copa Sudamericana.