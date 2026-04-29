América presentó refuerzo vs Tigre: hay decisión de última hora en Copa Sudamericana

La primera vuelta de la Copa Sudamericana está por terminar con un vibrante duelo que tendrá la localía de Tigre de Argentina contra el América de Cali. En esta salida, David González necesita cambiar de chip tras esa dura derrota en el clásico vallecaucano frente al Deportivo Cali por la mínima diferencia.

En el plano internacional, América está en la cima con cuatro unidades, mismos puntos del Macará cuando se esperaba que Tigre y el cuadro colombiano iban a dominar la zona. Para este compromiso, David González cuenta con una buena noticia recuperando a dos fichas claves.

Por un lado, en el grupo de convocados hace parte Nicolás Hernández que regresó de una lesión en marzo por un trauma en la rodilla izquierda. Además, Darwin Machis que superó las molestias físicas y que volvería a ser parte de la nómina en Argentina. El tema con el venezolano es si será titular o lo dejan como suplente.

DAVID GONZÁLEZ Y LA DECISIÓN QUE TOMÓ CON NICOLÁS HERNÁNDEZ

Afortunadamente, lo de Jan Lucumí no es grave y también estará entre las opciones en el duelo contra Tigre. Nicolás Hernández y Darwin Machis también podrán volver a sumar minutos en la Copa Sudamericana. Sin embargo, David González ya tiene un plan con el defensor central.

De acuerdo con América en La Red, David González dejó claro que la idea con Nicolás Hernández es no forzarlo y no exponerlo en el partido ante Tigre para no correr riesgos en lo que resta de la Liga BetPlay y Copa Sudamericana. El zaguero regresó a los entrenamientos hace una semana, pero, de igual forma, no quieren apresurarlo.

David González lo tendría como una opción desde el banquillo de suplentes a la espera de que pueda recuperar ritmo de competencia poco a poco tanto a nivel internacional como en el plano local. Seguramente, con Darwin Machis podría haber un panorama similar, dado que apenas regresará a la competencia tras la lesión.

Lea también Se confirma ventaja para Bayern y Lucho Díaz Vs PSG en la vuelta de las semis en Champions

Aparte de las recuperaciones, David González también referenció en rueda de prensa que, “desde el partido contra Cali hasta este tuvimos cinco días, una recuperación total. Pudimos trabajar bien, tener una noche completa de descanso y llegamos sin problema en lo físico”. Esto permitió que algunas fichas regresaran.

LA INTENCIÓN DEL AMÉRICA EN ESTE DUELO FRENTE A TIGRE

David González también tocó otros temas en la rueda de prensa que brindó en Argentina. El entrenador antioqueño habló de la importancia de este partido contra Tigre, referenciando que, “nuestra intención siempre va a ser ganar el partido, nunca salir a empatar. Ese es el objetivo cada vez que vamos a cualquier lugar y ante cualquier rival”.

Seguramente, este duelo ante Tigre será el más duro e importante del grupo por la historia de ambas instituciones. Por esta razón, David González afirmó que, “nuestro objetivo es avanzar a la siguiente fase y para eso hay que ganar partidos, incluso afuera. Jugamos contra un rival con historia que hizo méritos para estar acá, y lo afrontamos como un partido aparte”.

Además, reconoció la importancia de los clubes argentinos y brasileños en copas internacionales., pero quieren ser el punto de referencia en este grupo y en la Sudamericana, “Argentina y Brasil son potencias y muchas veces se habla de ellos como los rivales a vencer. Nosotros queremos convertirnos en ese equipo, mantenernos arriba y pelear por el primer lugar para avanzar”.

LA IMPORTANCIA DE LA HINCHADA DEL AMÉRICA DE CALI

América nunca juega solo, pues, siempre cuenta con el apoyo de la afición esté donde esté y la competencia que sea. Sobre este acompañamiento en Argentina y en anteriores partidos, David González sentenció que, “en todos los lugares donde hemos ido siempre hay hinchada del América. Ya estamos acostumbrados a ese apoyo y acá no va a ser la excepción. La mejor forma de retribuirlo es salir, saludarlos y compartir con ellos”.

Lea también Fabián Bustos reveló el grave problema que hay en Millonarios

Por último, América sabe lo que es jugar competencias internacionales y el entrenador reconoció que, “lo muy bueno que hizo América fue hace un tiempo, pero la responsabilidad es devolverlo a esos lugares donde se hizo conocido a nivel continental. El objetivo es avanzar en el grupo”.