América protagonizó nuevo gol olímpico en la Liga Betplay

La Liga Betplay se reanudó y junto con ello han venido dándose varias sorpresas con respecto a resultados y goles que vienen causando movimientos en la tabla de posiciones de la competencia.

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En esta ocasión América de Cali es uno de los equipos que se roba el protagonismo, no solo por lo que hizo la rama masculina en cuanto a fichajes y el arranque de la competencia que los mantiene en la primera posición, sino porque el equipo dirigido por Andrés Usme también retornó con victorias y Catalina Usme con un nuevo gol olímpico para su cuenta personal.

Catalina Usme vuelve a marcar gol olímpico con América

Catalina Usme volvió a dejar su sello en el Fútbol Profesional Colombiano con una anotación que no se ve mucho en esta liga ni en muchas otras, pues la capitana de América de Cali marcó un gol olímpico al minuto 14 del compromiso frente a Llaneros, una acción que abrió el camino para la victoria 4-1 de su equipo en una la fecha 15 de la Liga Betplay Femenina.

La jugada se produjo tras un tiro de esquina desde el sector derecho que fue ejecutado por la experimentada futbolista en el minuto 14. Usme envió un cobro cerrado desde el costado, el balón tomó dirección hacia el arco y terminó ingresando sin que la defensa o la guardameta pudieran evitarlo.

Con ese gol, América tomó la ventaja desde los primeros minutos y comenzó a controlar el desarrollo del partido que terminaría en goleada. El tanto también representó un impulso para el conjunto vallecaucano, que aprovechó el envión anímico para imponer condiciones y ampliar la diferencia en el marcador hasta sellar un triunfo por 4-1.

El gol olímpico es una de las acciones menos frecuentes en el fútbol, debido al alto grado de precisión que requiere para que el balón ingrese directamente desde el cobro de esquina y Catalina Usme se posiciona como una de las especialistas alrededor del mundo.

¿Cuántos goles olímpicos tiene Catalina Usme con América?

Con el gol olímpico que marcó frente a Llaneros, Catalina Usme llegó a tres goles olímpicos en su carrera, de acuerdo con los registros históricos de la Liga Profesional Femenina de Colombia.

Sus tres anotaciones directas desde el tiro de esquina la convierten en la futbolista con más goles olímpicos en la historia de la Liga Femenina colombiana, por delante de Carolina Pineda y Daniela Garavito, quienes registran uno cada una.

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Próximo partido de América en la Liga Betplay

La fase de "todos contra todos" de la Liga Betplay está a punto de llegar a su fin y ya se acerca la última jornada en donde el equipo de Andrés Usme se medirá en condición de visitante a Independiente Medellín.