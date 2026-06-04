El encuentro esperado: Tim Payne conoció a influencer que le ‘cambió la vida’

Durante las últimas semanas previas al Mundial de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México, el nombre de Tim Payne pasó del desconocimiento a una figura en todos los países. Nueva Zelanda no se podía creer lo que estaba pasando con su defensor, ni mucho menos que un creador de contenido argentino diera con el tiro.

Lea también Reconocido club argentino quiere fichar a Tim Payne, la sensación del Mundial 2026

Todo inició por una campaña que se hizo viral del influenciador Valentín Scarsini que hizo la tarea de buscar al jugador menos reconocido que disputará el Mundial. Lo hizo mirando el ranking de las 48 selecciones de la FIFA y Nueva Zelanda es actualmente la de menor puntuación. De hecho, no ha ganado ningún partido mundialista en su historia.

Ahí apareció nada más ni nada menos que Tim Payne, del Wellington Phoenix de Nueva Zelanda. Con 32 años encima, en redes sociales apenas tenía 4,700 seguidores en Instagram. Tras la campaña de Scarsini, Payne llegó a 4,3 millones de seguidores en tan solo 48 horas.

TIM PAYNE Y VALENTÍN SCARSINI SE CONOCIERON

Valen Scarsini viajó a Estados Unidos y fue uno de los invitados especiales en el partido de preparación entre Haití y Nueva Zelanda en el Chase Stadium de Fort Lauderdale. Una vez terminó la goleada que sufrieron los oceánicos con un 4-0 en contra en el que Tim Payne figuró, tanto el jugador como el creador de contenido intercambiaron palabras.

La reacción del zaguero fue de preguntarse todavía por qué lo escogió. Sin embargo, aunque todavía está en el proceso de digerir todo lo que ha pasado en las últimas semanas, Tim Payne le agradeció todo lo que está sucediendo con su nombre y con su reconocimiento mundial.

Lea también Medellín quiere rescindir del contrato de 4 jugadores

El primer cruce de palabras fue por medio de un video que lanzó Tim Payne en las redes sociales agradeciéndole a Valen Scarsini. Payne intentó hablar en español y lo hizo sumamente bien. Luego le envió un mensaje en inglés. No obstante, el mundo esperaba por el encuentro de ambos.

Todo eran risas después de un “My Friend” del argentino al neozelandés. Palabras en español y otras en inglés mientras que Valen Scarsini acudió a un traductor para manejar la conversación con Tim Payne. El defensor solo tuvo palabras de agradecimiento, aunque todavía no se las cree.

EL MENSAJE DE TIM PAYNE A VALEN SCARSINI

Valen Scarsini le preguntó qué sintió después de la viralización que tuvo justo después de la campaña. Tim Payne admitió que no entiende por qué todo esto pasó con él, “como que no sabía qué sentir. Es tan ajeno a mí. Todavía lo estoy procesando. ¿Por qué a mí?” Además, sentenció que empezó a ver los números creciendo, “simplemente no pararon, siguieron aumentado”.

Posteriormente, señaló que no tenía en la cabeza que esto podía suceder, “no imaginé nada de esto. Ni siquiera entendía el alcance de nada. Gracias por todo”. También indicó que esto no es solo para él, sino para Nueva Zelanda y que nada cambió pese al aumento de seguidores.

“Nos da visibilidad, lo cual es algo positivo. Pero al mismo tiempo, para mí, no cambio, ¿sabes? Sigo siendo la misma persona. Así que solo trato de seguir haciendo lo que hago, que es jugar al fútbol y centrarme en tratar de rendir para mi país", sentenció el defensor neozelandés.

TIM PAYNE, PRETENDIDO POR EL DEPORTIVO RIESTRA DE ARGENTINA

Además de todo lo que está pasando, el jugador de 32 años podría cambiar de rumbo próximamente. Sin duda alguna, por la campaña de Valentín Scarsini, levantó mucho el interés del fútbol argentino en contar con Tim Payne. No solo su reconocimiento en redes aumentó, sino que también le cambiaron la vida con opciones de jugar en Sudamérica.

Se trata del Deportivo Riestra que acaba de jugar la Copa Sudamericana y quedó eliminado en la fase de grupos. En TyC Sports aparecieron las primeras versiones que podrían llevar a Tim Payne al onceno argentino después de la experiencia mundialista.

Lea también Problemas para Luis Díaz en Bayern Múnich tras la llegada de un nuevo delantero

“Deportivo Riestra analiza la posibilidad de sumar a Tim Payne, el defensor de la selección de Nueva Zelanda que en los últimos días se transformó en un fenómeno de las redes sociales. La idea existe dentro del club, aunque por el momento el principal obstáculo pasa por lograr un contacto directo con el futbolista y avanzar en una negociación concreta”, dice TyC Sports.

Además, agregaron que, “desde la institución reconocieron que el interés está sobre la mesa, aunque también admitieron que la operación aparece como compleja en esta etapa inicial. Por ahora, los esfuerzos están puestos en intentar establecer comunicación con el jugador, una condición indispensable para evaluar si el proyecto puede avanzar”.