América recibió aprobación para fichar jugador de la Selección Colombia

América de Cali vuelve a dar de qué hablar en el cierre del semestre de apertura de la temporada 2026, ya que está a punto de convertirse en uno de los ocho clasificados a la siguiente instancia de la competencia, pero también porque podría romper el mercado de fichajes con una 'joya' de la Selección Colombia.

El equipo encabezado por David González llevó a cabo importantes fichajes para la presente temporada, anunciando incorporaciones como la de Tomás Ángel, Marlon Torres, Daniel Valencia y para el próximo semestre podría llegar a contar con una joven promesa del fútbol colombiano como lo es Samuel Martínez.

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El fichaje de Samuel Martínez a América sería más fácil de lo que se pensó

América de Cali ha tenido un semestre de apertura lleno de "vaivén", en donde ha tenido resultados muy buenos, pero también ha llegado a decepcionar un par de ocasiones, en especial a nivel nacional, ya que en Copa Sudamericana ha desempeñado un buen papel.

Para intentar corregir esta situación, las directivas de América y el respectivo cuerpo técnico comandado por David González, tendrá la oportunidad de reforzar su plantilla para el semestre de clausura.

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El protagonista en la carpeta de fichajes de la 'mechita' sería Samuel Martínez, quien recientemente formó parte de la Selección Colombia campeona del Sudamericano U17 y el cual no cuenta con un contrato oficial con la institución 'verdolaga', situación preocupante tomando en cuenta el gran papel que tuvo con la 'tricolor'.

Martínez ya está de regreso en Colombia para aclarar su futuro deportivo luego del gran logró que consiguió para el país, pero también para ilusionar a los hinchas 'escarlatas', ya que reveló que su familia forma parte de ellos, por lo que podría ser una apuesta sencilla de hacer por parte de Tulio Gómez y las demás directivas.

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Próximo partido de América

América de Cali era uno de los pocos equipos que todavía cuenta con partidos pendientes en el calendario de la Liga Betplay y se llegaría a poner al día con el enfrentamiento contra Fortaleza.

El Estadio de Techo recibirá nuevamente a la 'mechita' el miércoles 22 de abril para que se lleve a cabo el duelo pendiente de la fecha 5 sobre las 20:30 hora local.

¿Cómo llega América en la tabla de posiciones de la Liga Betplay?