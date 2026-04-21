¿Camerino roto en Santa Fe? Rodallega y Marmolejo ponen la cara

Se acercan las fechas definitivas en la Liga BetPlay 2026-I en la fase de todos contra todos para decidir a los ocho clasificados. Independiente Santa Fe se metió en la pelea después de golear en el Estadio Nemesio Camacho El Campín al Cúcuta Deportivo.

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Santa Fe necesitaba ganar por diferencia de cuatro goles para tener una diferencia goleadora positiva y poder entrar a la octava casilla. Además, le sirvió la derrota de Millonarios, la caída de Águilas Doradas, de Internacional de Bogotá, del Deportivo Cali, entre otros marcadores que le sirvieron bastante.

Con cinco goles, el cuadro cardenal se metió a la octava posición y tendrá que sumar de a tres contra el Deportivo Pasto y frente a Internacional de Bogotá. Sin embargo, en medio de esta necesidad de puntos, Pablo Repetto no la pasa para nada bien y se habla de un camerino roto.

¿HAY CAMERINO ROTO EN SANTA FE? ANDRÉS MOSQUERA MARMOLEJO RESPONDIÓ

Pablo Repetto está en el radar de Emelec de Ecuador y se especula su salida después de los resultados que lo han dejado muy complicado pese al título de la Superliga y de la continuidad en la Copa Libertadores. Hace unas fechas, Hugo Rodallega afirmó que es difícil cuando no le llega el balón por un sistema de juego que no ayuda mucho.

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Algunos aficionados tomaron esto como un problema interno entre los jugadores y el cuerpo técnico. Sin embargo, después de la victoria ante Cúcuta Deportivo, tanto Andrés Mosquera Marmolejo como Hugo Rodallega desmintieron todo lo que ha salido últimamente.

En zona mixta, el guardameta afirmó que, “a veces afuera hablan mucho y dicen muchas cosas que en realidad no pasan acá adentro”, fue la declaración que dio uno de los capitanes de Santa Fe sobre el momento que viven internamente con Pablo Repetto.

Además, Andrés Mosquera Marmolejo explicó que, “el cuerpo técnico es muy respetuoso, con mucha capacidad y trayectoria. Dicen muchas cosas que no pasan acá adentro y bueno, es seguir, y ojalá que podamos ir a Pasto y buscar una victoria”.

HUGO RODALLEGA SOBRE UN CAMERINO ROTO EN SANTA FE

Por su parte, Hugo Rodallega, goleador de la institución sentenció que, “no es que la gente es libre de decir lo que quiera y cuando no se gana o no se encuentran los resultados que tanto el hincha como nosotros esperamos es normal que quieran salir a decir que hay camerino roto o que no hay relación con el técnico acá no ha habido ningún problema”.

Además, afirmó que, “el técnico es una gran persona, sus asistentes y todos nos llevamos súper bien y todos tiramos para el mismo lado y no hay nada que especular sobre eso”.

Con estas dos declaraciones de los referentes de Independiente Santa Fe se cierra la posibilidad de que haya algún problema con el director técnico uruguayo, Pablo Repetto. Los jugadores están listos para afrontar los dos últimos retos que les quedan en la Liga BetPlay y en la Copa Libertadores.

PABLO REPETTO Y LO QUE SE JUEGA SANTA FE EN LA LIGA BETPLAY

El nombre de Pablo Repetto estuvo en el radar de Emelec durante los últimos días. Por esta razón, se pensó que el uruguayo podía dejar la institución colombiana. Para lo que resta, el entrenador afirmó que están mentalizados a buscar triunfos para clasificar.

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Pablo Repetto ratificó su continuidad y sentenció que, “tenemos que pensar en el próximo partido contra Deportivo Pasto. Sabemos que va a ser un partido muy duro porque ellos han hecho un campeonato espectacular, están segundos y sabemos la dificultad, pero estamos seguros, confiamos. Tenemos que hacer un partido redondo para luego ilusionarnos en la última fecha y lograr un triunfo necesario para entrar en los 8 y poder definir el campeonato que es uno de los objetivos que nos trazamos a comienzo de año".