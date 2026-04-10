América rescató un punto de Ecuador: vibrante empate frente a Macará

Como los diferentes equipos colombianos en este arranque de las copas internacionales, América de Cali no pudo sacar adelante el resultado. Se contagió de esa ‘empatitis’ que hubo en la Copa Libertadores del Tolima, Medellín y Junior de Barranquilla.

Con una igualdad a un punto, el América de Cali se acomoda en un grupo con Macará, Alianza Atlético y Tigre de Argentina en el que esperan poder llegar a las fases finales para pelear por un título. Sin embargo, las cosas no iniciaron como esperaba David González. El club escarlata arrancó perdiendo y tuvo que buscar el empate.

Iniciando el partido en el Estadio Bellavista de la ciudad de Ambato, Ecuador, Macará tuvo las primeras opciones y abrió el juego con un gol en contra por parte de Josen Escobar. La inexorable ley del ex apareció en el momento indicado para que Daniel Valencia igualara el compromiso con el que terminaron los 90 minutos.

PRIMERA PARTE EN IGUALDAD A UN TANTO

Macará se adueñó de las primeras posibilidades en condición de local poniendo en problemas a la zaga defensiva del América. De hecho, sobre los siete minutos iniciales, Jean Estacio desbordó por la banda derecha, centró raso para la llegada del extremo Mateo Viera que remató con el arco a su merced por la salida prematura de Jean Fernandes, pero su remate se perdió por encima del larguero.

Con esa opción, Macará ya avisaba lo que podía llegar a hacer en el partido para romper los ceros y lo consiguió a los 11. Un córner en el que ejecutaron rápidamente terminó en un centro raso en el que Josen Escobar trató de rechazar y la pelota ingresó lentamente en el arco escarlata.

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Pese a esto, la jugada estuvo en revisión por el VAR, primero, por una posible mano que no fue señalada, y, posteriormente por un fuera de juego que tampoco fue señalado. El gol en contra subió al marcador y América presionó para igualar.

El plan le salió a David González que alineó desde el principio a Tomás Ángel junto con Daniel Valencia en el frente de ataque. En una jugada colectiva, Ángel cedió para Valencia que entró al área y remató al fondo cruzando su disparo. Se cumplió la inexorable ley del ex.

América tuvo las últimas acciones a su favor controlando la pelota y poniendo en problemas al Macará. Darwin Machis intentó con un disparo buscando el segundo palo, pero no encontró fortuna en su impacto. De esa forma terminaron los primeros 45 minutos.

EL EMPATE ENTRE MACARÁ Y AMÉRICA PERSISTIÓ

En el segundo tiempo, América siguió atacando con Yeison Guzmán que tuvo una clara llegando al arco de Rodrigo Rodríguez avisando con un remate suave a las manos del guardameta. Macará le cedió la pelota al cuadro visitante que complicó bastante a lo largo del complemento.

Pasando los 70 minutos, América tuvo dos claras con Tomás Ángel como el protagonista. El primer remate se fue desviado, y, además estaba en fuera de juego, y luego Rodrigo Rodríguez salvó sin problemas.

Dylan Borrero entró en el segundo tiempo en lugar de Daniel Valencia, el autor del gol del cuadro escarlata. Borrero tuvo una de las chances más claras cuando el juego llegaba a su final. Sobre los 86 minutos, el volante sacó un remate lejano que salvó Rodrigo Rodríguez al córner.

Sobre el final del partido, un córner puso en problemas al América con un cabezazo que exigió bastante a la zaga defensiva. Entre Marlon Torres y Josen Escobar sacaron la pelota cuando pretendía traspasar la línea de gol. No hubo tiempo para más y todo terminó en empate.

¿QUÉ VIENE PARA MACARÁ Y AMÉRICA DE CALI EN LA COPA SUDAMERICANA?

Después de este empate, todo queda en igualdad en el grupo, dado que, a primera hora, Alianza Atlético empató a un tanto contra Tigre. Todos en el grupo tienen una unidad después de la primera fecha de la Copa Sudamericana en el Grupo A.

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Macará tendrá que enfrentar en condición de visitante al Guayaquil City por la Liga Ecuabet con la necesidad de meterse en la parte alta de la tabla de clasificación. Luego, el jueves 16 de abril se medirán con Tigre en condición de visitante por la segunda fecha de la Copa Sudamericana.

Por su parte, América de Cali tendrá un fin de semana libre sin partidos por la Liga BetPlay y tendrá que recibir en el Estadio Pascual Guerrero al Alianza Atlético por la segunda fecha de la Copa Sudamericana.