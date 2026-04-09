América: rival, fecha y horario de su segundo partido por Copa Sudamericana

Luego de su estreno en territorio ecuatoriano frente a Macará, América de Cali ya centra su atención en lo que será la segunda jornada del grupo A de la Copa Sudamericana.

El debut del conjunto escarlata se llevó a cabo en Ecuador, en un compromiso que marcó el inicio de su camino en la fase de grupos del certamen continental, a la espera de consolidar su rendimiento en los siguientes encuentros.

América vs Alianza Atlético por Copa Sudamericana

Ahora, el equipo vallecaucano tendrá su primera presentación como local en esta instancia, cuando reciba en el estadio Pascual Guerrero a Alianza Atlético.

El compromiso está programado para el próximo miércoles 15 de abril a las 9:00 p. m. (hora de Colombia y Perú), en un duelo clave para las aspiraciones del cuadro americano en el grupo A.

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El rival de turno llegará con algo de confianza, luego de haber sumado un punto en la primera jornada tras empatar 1-1 frente a Tigre, resultado que lo mantiene en la pelea desde el arranque.

Clasificados a octavos de Copa Sudamericana

Cabe recordar que en la Copa Sudamericana únicamente el líder de cada grupo avanza de manera directa a los octavos de final, mientras que el segundo deberá disputar un repechaje frente a uno de los terceros provenientes de la Copa Libertadores.

En ese contexto, hacerse fuerte en condición de local será determinante para América, que buscará sumar de a tres puntos ante su afición y posicionarse en la tabla.

Se espera que el estadio Pascual Guerrero cuente con una asistencia cercana a los 15 mil espectadores, en lo que será el primer juego del equipo en casa durante la fase de grupos.

Además, vale la pena recordar que el conjunto escarlata ya sabe lo que es ganar en este escenario en la presente edición del torneo, luego de haber superado 2-1 a Atlético Bucaramanga en la fase preliminar.