Pablo Peirano sería el nuevo técnico de un club que se convirtió en su 'verdugo'

El nombre de Pablo Peirano ha comenzado a tomar fuerza en el entorno de Atlético Bucaramanga como posible nuevo director técnico del equipo leopardo.

Diversos comunicadores cercanos al club han señalado que el entrenador uruguayo es uno de los principales opcionados para asumir el cargo, esto en medio de la inminente salida de Leonel Álvarez.

Y es que, ante la salida del actual cuerpo técnico, Bucaramanga ya analiza alternativas en el mercado, y la condición de agente libre de Peirano juega a su favor para una posible llegada sin mayores obstáculos.

Sin embargo, su eventual arribo no deja de generar cierta sorpresa, teniendo en cuenta su pasado reciente en el fútbol colombiano, particularmente con Independiente Santa Fe.

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Bucaramanga fue 'verdugo' de Pablo Peirano

Peirano es recordado por haber dirigido al conjunto cardenal entre finales de 2023 y comienzos de 2025, etapa en la que disputó la final de la Liga BetPlay 2024-I, precisamente ante Bucaramanga, equipo que terminó siendo su verdugo en aquella definición.

Balance de Peirano como técnico de Santa Fe

Durante su paso por Santa Fe, el técnico registró un rendimiento del 50,9 %, producto de 29 victorias, 20 empates y 21 derrotas en un total de 70 compromisos dirigidos.

Antes de esa etapa, Peirano ya había tenido un vínculo con el club bogotano, pues entre 2015 y 2016 se desempeñó como asistente técnico de Gerardo Pelusso, lo que le permitió conocer a fondo el entorno del fútbol colombiano.

Trayectoria de Pablo Peirano como técnico

Más recientemente, su última experiencia como entrenador fue en Nacional de Montevideo, donde dejó números destacados con un rendimiento del 75,8 %, tras sumar 23 victorias, seis empates y solo cuatro derrotas en 33 partidos.

A lo largo de su carrera, el estratega también ha dirigido a clubes como Racing de Montevideo, Danubio, Carlos Mannucci y Cusco FC, con el que logró el ascenso a la primera división del fútbol peruano, consolidando así una trayectoria que hoy lo pone nuevamente en el radar del balompié colombiano.