Tulio Gómez defendió a América y se despachó con todo: "Enfermos mentales"

El máximo accionista de América de Cali, Tulio Gómez, rompió el silencio en diálogo con el grupo de Deportes RCN de Cali y se refirió a los rumores que han circulado en los últimos días sobre supuestos problemas internos en el club.

El dirigente fue enfático en desmentir versiones relacionadas con pagos atrasados a la plantilla y posibles conflictos entre jugadores y directivos, asegurando que la situación institucional del equipo es estable.

Tulio Gómez aclaró los pagos en América

“Estamos al día, pagamos mensualmente”, afirmó Gómez, intentando disipar cualquier duda sobre el cumplimiento de las obligaciones económicas con el plantel profesional.

Asimismo, el máximo accionista del club vallecaucano se refirió a los premios relacionados con la participación en torneos internacionales, aclarando que estos temas se definen previamente.

“Los premios de Sudamericana se pactan antes del torneo”, explicó, dejando claro que no hay improvisación ni incumplimientos en ese aspecto.

Más allá de lo económico, Gómez también apuntó contra versiones que hablan de supuestas tensiones internas, incluyendo rumores sobre diferencias con Marcela Gómez, actual presidenta del club y su hija.

Tulio Gómez hizo una crítica al periodismo

Según comentó, han surgido “chismes” sobre peleas entre ambos, así como señalamientos sobre comportamientos indebidos de algunos jugadores, versiones que desestimó de manera categórica.

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En ese sentido, el dirigente fue crítico con ciertos sectores del periodismo, a los que acusó de difundir información sin sustento: aseguró que hay “enfermos mentales” que afirman cosas sin confirmación.

Finalmente, Tulio Gómez lanzó una dura reflexión sobre el estado actual del oficio, señalando que “el periodismo se prostituyó, se perrateó”, y cuestionando que muchas personas en redes sociales se autodenominen periodistas, generando —según él— un ambiente de desinformación y chisme dañino alrededor del fútbol profesional colombiano.