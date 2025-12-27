América ficharía a arquero argentino: marcó golazo en 2025

En este mercado de fichajes de la Liga BetPlay, el América de Cali debe priorizar varias posiciones, entre ellas, la portería con la baja de los dos internacionales, Joel Graterol y Santiago Silva. El venezolano salió nuevamente a su país para firmar con Academia Puerto Cabello, mientras que el uruguayo no hay novedades acerca de su próximo destino.

Ante estas dos bajas en la portería, Jorge Soto continuaría siendo el titular, mientras se trabaja por asegurar a otro guardameta internacional que parece ser la prioridad en estos momentos. Justamente, apareció la información de que el arquero brasileño, Jean Fernandes, de muchos años en Cerro Porteño es uno de los principales candidatos para reforzar el arco.

La posibilidad de Jean Fernandes puede ser más sencilla que cualquier otra, pues, desde abril de 2025 no tiene equipo tras abandonar Cerro Porteño. Libre de club, podría negociar con mayor facilidad con los escarlatas. Sin embargo, en últimas horas apareció otro nombre de un argentino con el que ya ha habido acercamientos.

GINO SANTILLI, EL ARQUERO ARGENTINO QUE SUENA PARA AMÉRICA DE CALI

Se trata del arquero argentino, Gino Santilli de 24 años y con una estatura ideal de 1,91. Tuvo un gran paso en el 2025 con Cerro Largo de Uruguay, club al que llegó en calidad de cedido de Banfield por todo el año. Tuvo varios arcos en cero en la liga uruguaya y despertó el interés en el cuadro escarlata.

Gino Santilli pertenece al Banfield de Argentina y deberá volver al ‘Taladro’ para este siguiente año. De acuerdo con el periodista uruguayo, Ramiro Soria, Santilli se podría acercar al América de Cali, dado que el equipo vallecaucano ya habría iniciado los primeros acercamientos para fichar al arquero que reemplazaría a Joel Graterol.









El periodista afirmó que Banfield ya dijo que no a la primera propuesta del cuadro vallecaucano. Constaba de una cesión con opción de compra. Ante el rechazo, hubo una contraoferta por la compra de un porcentaje de la ficha del argentino. América tendrá que acelerar las negociaciones con un arquero, dado que ya se acerca la pretemporada y la Liga BetPlay 2026.

EL GOL DE GINO SANTILLI DE ARCO A ARCO

Además del buen momento que vivió en Cerro Largo de Uruguay, cuenta con algo que pocos arqueros pueden darse el lujo de hacer. El 7 de noviembre, su club enfrentó en condición de local a Liverpool en un vibrante encuentro por la última jornada del Torneo Clausura.









La apertura en el marcador fue de Sebastián Assis sobre los 34 minutos y en el segundo tiempo, Gino Santilli aprovechó las líneas altas de su rival que buscó desesperadamente el empate. Sacó de arco a arco, la pelota picó en el suelo tomando desprevenido al portero rival y se coló en la portería.

Un gol de arco a arco que ilusiona más al América de Cali con la posibilidad de ficharlo para este 2026.