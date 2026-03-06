Medellín se complica en Libertadores: la deuda pendiente que tiene vs Juventud

El Deportivo Independiente Medellín viajó a Uruguay de nueva cuenta para encarar la Copa Libertadores frente a Juventud las Piedras. El cuadro antioqueño ya había sacado los resultados en suelo charrúa tras la victoria por la mínima diferencia frente a Liverpool.

Infortunadamente, cuando el Medellín sumaba de a tres en su salida a Uruguay, un error grande en la zaga defensiva terminó con la habilitación para Bruno Larregui, exjugador del Deportes Tolima. El delantero uruguayo aprovechó el mal rechace del defensor y marcó el empate para salvar un punto.

Sin duda alguna, no era el plan de Alejandro Restrepo que buscaba una victoria para llegar mucho más cómodo para afrontar la vuelta en el Atanasio Girardot. Y es que, el tema parece complejo cuando al Medellín le toca definir las series o jugar en su propio estadio.

Fue en el Atanasio Girardot en donde perdió las últimas finales del Fútbol Profesional Colombiano en el segundo semestre del 2023 y en el primer semestre del 2025 contra Junior y Santa Fe respectivamente. Jugar en su cancha no es para nada sencillo y hay un dato que lo deja mal parado.

EL DATO QUE CONDENA A MEDELLÍN: TENDRÁN QUE ROMPER LA ESTADÍSTICA EN COPA LIBERTADORES

La clasificación para la fase de grupos está muy cerca para el Deportivo Independiente Medellín y el club necesitará sacar adelante la serie en condición de local. Jugar de local no parece ser lo mejor para el Medellín de Alejandro Restrepo. El Atanasio Girardot dejó de ser ese escenario de confianza, pues, el club no gana desde el 2025.

De visitante es uno, y de local es otro, por lo menos así lo ha demostrado en la Copa Libertadores y en lo que va de este irregular 2026. Medellín no sabe lo que es sumar de a tres en casa desde el 8 de diciembre cuando vencieron 2-1 al Junior de Barranquilla en los cuadrangulares semifinales.

De ahí en más, Medellín jugó un total de seis partidos en condición de local entre finales de diciembre del 20256 y en lo que va de este año. El saldo no es positivo, pues, de 18 unidades, solo ha sumado tres puntos. Empató en tres ocasiones y perdió las otras tres oportunidades que tuvo.

Además, en ese historial de los últimos partidos en condición de local aparece un empate sin goles ante Liverpool de Uruguay por la Copa Libertadores en la segunda fase. El antecedente más cercano fue una derrota ante Atlético Bucaramanga en el Estadio Atanasio Girardot.

Para el Medellín es necesario mejorar ese registro y esa mala estadística que tienen en estos momentos. Su próximo reto será nada más ni nada menos que contra Juventud las Piedras en la Copa Libertadores. En este juego no se aceptarán ni empates que lleven el compromiso a la definición desde el punto penal, ni tampoco, una derrota que elimine al cuadro antioqueño.

Esa reacción se tiene que dar en el juego de la tercera fase de la Copa Libertadores para renacer después de seis partidos de local sin victorias y de un 2026 en el que no saben lo que es sumar de a tres en casa. Además, ganar ante el conjunto uruguayo será crucial pensando en la fase de grupos en donde tendrá tres compromisos en el Atanasio Girardot.