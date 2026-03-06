Alfredo Arias envió recado a sus jugadores: “Tener la actitud de ganador”

Mucho se ha hablado de la obligación que tiene el Junior de Barranquilla en una temporada en la que, además de las necesidades en la Liga BetPlay, también se juega la vida en la Copa Libertadores en la fase de grupos. Alfredo Arias también busca respetar la corona después de haber ganado la undécima estrella en diciembre.

Vea también: Parte de tranquilidad desde el Palace por la lesión de Daniel Muñoz

Con todas estas obligaciones que tiene el Junior de Barranquilla, el club armó un equipo sumamente competitivo con la continuidad de Carlos Bacca, que regresó después de casi un año tras una dura lesión, Teófilo Gutiérrez, Guillermo Paiva y Luis Fernando Muriel.

Pese a esto, Junior hacía las veces de local en la décima fecha de la Liga BetPlay enfrentando a Alianza Valledupar FC en el Estadio Romelio Martínez. Los barranquilleros comenzaron ganando desde la primera parte con gol de Cristian Barrios, pero, en el segundo tiempo, los aliancistas igualaron gracias a un penal de Carlos Lucumí tras una mano de Yeison Suárez.

ALFREDO ARIAS PIDE ACTITUD GANADORA EN EL JUNIOR

Después del empate que afectó bastante al Junior que aspiraba sumar de a tres, Alfredo Arias analizó esta igualdad en la rueda de prensa posterior. En un principio, lamentó haber perdido los tres puntos que tenía en sus manos desde la primera parte. Además, presionó a sus jugadores en busca de mejorar la actitud.

Le puede interesar: Revancha para David González: América clasificó a grupos de la Sudamericana

El uruguayo afirmó que, “lo cierto es que perdimos dos puntos. El rival tenía que jugar de esa manera y está bien. Los errores fueron nuestros. No definimos el partido en el primer tiempo. Después en permitir esos errores en el segundo tiempo con pérdidas de pelota que hacemos el penal. Estábamos solos, la pelota pica mal y está el infortunio de Suárez que pica mal. Los jugadores dieron todo en cancha, no lo hicimos claramente, pero se vio”.

En ese sentido, destacó la labor del guardameta de Alianza y les exigió mayor actitud a sus jugadores, “El arquero de ellos se volvió figura. Creo que fue penal, vimos una jugada igual. Ya está, ya pasó, perdimos dos puntos y tenemos que poner la cabeza en lo que viene. Se viene un partido ante Nacional, que es un candidato. No nos sobra nada, necesitamos ser humildes, tener la actitud del ganador, que no perdona y perdonamos varias veces de cara al arco rival y lo pagamos carísimo”.

También Alfredo Arias agregó que no hubo peligro a lo largo del partido, no lo sufrieron mucho ante un Alianza que, más allá del penal poco llegó, “me preocupa haber perdido dos puntos. En el primer tiempo tuvimos las chances para anotar y no lo hicimos. Ni siquiera así tuvimos peligro de gol del rival. El gol viene de una jugada aislada. La jugada no revista peligro para nosotros. Me preocupa haber perdido dos puntos de esta manera. Tenemos que recomponer. Tenemos un rival ahora con el que estamos peleando para entrar a los ocho”.

Sumado a lo anterior, destacó que deben mejorar en “ser más efectivos en las dos áreas, no cometer los errores que hicimos en las dos áreas. En nuestra área esa jugada aislada que tuvimos y no pitaron penal. El desarrollo del partido fue favorable pero no pudimos poner en goles. La gente que vino, que acompaño y la gente que acompaño y nosotros tenemos que levantarnos, que hay que apretar”.

Lea también: Leonel felicitó al América por avanzar en la Sudamericana: ¿resultado justo?

Alfredo Arias sentenció que para él no era penal la mano de Yeison Suárez, “el vaso medio lleno es que tuvimos volumen de juego y que llevamos el partido donde teníamos que llevarlo. A veces se puede consolidar en gol y no estuvimos finos en gol y no hicimos más goles. La defensa actuó bien. La jugada de la mano es aislada, pica con efecto y le pega en el brazo. Debemos también decir que nuestra defensa lo hizo bien. Perdimos dos puntos, eso hace que el análisis sea malo”.