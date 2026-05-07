Se complicó Santa Fe solito: tabla de posiciones y cuentas en Copa Libertadores

Independiente Santa Fe no la pasa para nada bien en la Copa Libertadores con un registro de empates y derrotas que lo dejan con apenas dos unidades en el arranque de la segunda vuelta. Los dirigidos por Pablo Repetto no lograron sostener los marcadores en Bogotá y están lejos de la segunda plaza que pertenece a Platense que todavía no ha jugado.

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A lo largo de los 90 minutos en el Estadio El Campín, Santa Fe brindó tal vez su mejor partido desde que Pablo Repetto tomó el cargo de entrenador. Hugo Rodallega fue una amenaza constante para Hugo Souza que salvó de todo, además, el delantero vallecaucano fue el goleador en el segundo tiempo.

Sobre los 59 minutos, Santa Fe rompió los ceros con una habilitación de Jader Obrian para Hugo Rodallega que controló y definió con un remate cruzado al fondo. Todo estaba hecho para que los cardenales se llevaran la victoria, hasta que llegó el peor enemigo de los últimos partidos, el juego aéreo.

SANTA FE EMPATÓ Y SE COMPLICA EN COPA LIBERTADORES

Sin duda alguna, la victoria era ideal para que Santa Fe ascendiera a la tercera casilla y se acercaran a la línea de Platense que suma ya seis puntos, producto de dos triunfos en lo que va de la competencia. Con este resultado, los bogotanos lograban salir del fondo de la tabla y sacar diferencias frente a Peñarol.

Infortunadamente, en el agregado, un centro por la derecha encontró la cabeza de Gustavo Henrique que cabeceó en soledad para batir a Andrés Mosquera Marmolejo. Con este empate, Santa Fe toma la tercera plaza con dos unidades a la espera de lo que suceda en el complemento de la jornada.

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Platense recibe a Peñarol en el Estadio Ciudad de Vicente López. En Uruguay el ‘Calamar’ se llevó la victoria y ahora, Santa Fe depende mucho de este encuentro. Para las aspiraciones cardenales sería mejor un empate o la victoria de Peñarol, pues, si los argentinos suman de a tres, ya no tendrían chances de clasificar a octavos.

TABLA DE LA COPA LIBERTADORES EN EL GRUPO E

Con el empate, y a la espera de lo que pase el jueves 7 de mayo con el partido entre Platense vs Peñarol, el cuadro bogotano necesita ayudas en esta jornada para poder tener vida en la Copa Libertadores. Así va la tabla de posiciones tras el empate de Santa Fe:

1. Corinthians | 10 puntos | +6 DG

2. Platense | 6 puntos | 0 DG

3. Santa Fe | 2 puntos | -3 DG

4. Peñarol | 1 punto | -3 DG

LAS CUENTAS DE SANTA FE EN LA COPA LIBERTADORES

Este empate deja a Santa Fe con mínimas chances de sellar la clasificación para los octavos de final de la Copa Libertadores con muchas necesidades. La victoria los acercaba cada vez más a la línea de Platense y con un partido entre sí que se llevará a cabo en Bogotá.

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Sin embargo, con dos puntos y con seis puntos por disputar, Santa Fe solo podrá llegar a ocho unidades. Necesitará entonces que Platense no le gane a Peñarol en esta cuarta jornada. Si eso sucede, se acabarán las esperanzas del cuadro cardenal de clasificar, dado que el ‘Calamar’ llegaría a nueve unidades.

En ese sentido, Santa Fe necesita ganar los dos partidos que le queda y que en este duelo entre Platense vs Peñarol no ganen los argentinos. Si hay empate, los cardenales necesitarán que ganarle al ‘Calamar’ y que Corinthians le gane al elenco de Argentina. También esperan que los ‘Carboneros’ no venzan a los brasileños ni contra los cardenales.