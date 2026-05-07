América se afirma en Copa Sudamericana: tabla de posiciones y cuentas del Grupo A

El nivel de los equipos colombianos ha venido de menos a más en las últimas jornadas, sobre todo con Deportes Tolima líder en la Copa Libertadores y en Sudamericana con el América de Cali, que, pese a que le falta un poco para tomar el liderato, sigue afianzado en la parte alta de la tabla a falta de dos fechas.

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América de Cali sacó provecho en Sullana, enfrentando al Alianza Atlético. Se convirtió en el único equipo colombiano que ganó en condición de visitante en torneos internacionales en este 2026. Jhon Murillo y Tomás Ángel fueron los goleadores, mientras que Daniel Valencia marcó el tercero, pero todo fue invalidado por fuera de juego.

El elenco vallecaucano jugó como local en Perú con gran afición acompañando al América en una nueva salida y esto fue vital para sacar adelante el partido y bajar a Tigre de la segunda casilla de la Copa Sudamericana. Los escarlatas se siguen tomando confianza en la competencia internacional.

RESULTADOS DELGRUPO A EN LA COPA SUDAMERICANA

A primera hora, Macará recibió la visita de Tigre en Ecuador. Los argentinos abrieron el marcador en la primera etapa con José David Romero. Un gol en contra de Felipe Zenobio le dio vida al elenco ecuatoriano que cerró la primera etapa con igualdad a un tanto.

Ya en el segundo tiempo, Tigre volvió a pegar con José David Romero que firmó su doblete y a falta de quince minutos para el final, Franco Posse marcó el empate de Macará que sufrió también la expulsión de Jean Estacio en el último suspiro del encuentro.

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Luego fue el turno de América de Cali enfrentando a Alianza Atlético. Un primer tiempo sufrido para ambas escuadras y que tuvo la respuesta de Jean Fernandes salvando oportunidades en la primera parte, y con un Daniel Prieto que salvó un remate de Tomás Ángel y otro intento de Daniel Valencia.

En el segundo tiempo, América se llevó la victoria gracias a Jhon Murillo en una jugada preparada de Jean Fernandes sacando en largo y el venezolano definió cruzado. Posteriormente, un penal de Tomás Ángel que aumentó la ventaja desde el punto penal.

TABLA DE POSICIONES DEL GRUPO A TRAS LA VICTORIA DEL AMÉRICA

1. Macará | 8 puntos | +3 DG

2. América de Cali | 7 puntos | +1 DG

3. Tigre | 5 puntos | +1 DG

4. Alianza Atlético | 1 punto | -5 DG

LAS CUENTAS DEL AMÉRICA PARA SELLAR LA CLASIFICACIÓN DIRECTA

América necesitará sumar de a tres en los siguientes partidos para no correr peligro con la continuidad en la Copa Sudamericana, ya sea de manera directa para los octavos de final, o en la segunda posición en la que quedaron tras la victoria para los Play-Offs.

Además, para este final de la Copa Sudamericana, América cuenta con la ventaja de que finalizará los dos encuentros en condición de local en el Estadio Pascual Guerrero. Tendrán que medirse con Tigre y con Macará para sellar la clasificación directa.

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Con todo a su favor, si América supera a Tigre, por lo menos ya aseguraría la segunda posición de Play-Offs de la Copa Sudamericana. Los escarlatas esperarían que Macará pierda o empate con Alianza Atlético para tomar el liderato. En ese caso, la igualdad en el último partido lo haría clasificar a octavos de final directo.

Por último, si América pierde contra Tigre y Macará gana, se le pondrán las cosas más complicadas para el cuadro vallecaucano que tendrá que superar a los ecuatorianos en la última fecha y que los argentinos pierdan contra Alianza Atlético.