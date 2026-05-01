América se la juega toda: fecha y próximo rival en la Copa Sudamericana

Las diferentes copas internacionales siguen demostrando el mal nivel de Colombia tanto en la Libertadores, en una fecha en la que solo ha ganado Deportes Tolima a la espera del partido del Medellín contra Cusco, y en Sudamericana por el empate de Millonarios y la derrota de América de Cali en Buenos Aires frente a Tigre.

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David González tendrá que sacar conclusiones de una mala jornada en la que sumaron la primera derrota tras empatar con Macará en la primera fecha y triunfar en el Pascual Guerrero contra Alianza Atlético. Efectivamente, Tigre era el rival por vencer por la categoría de estos dos clubes, pero no pudieron en Argentina.

Tigre pegó primero desde los 45 minutos iniciales con anotaciones de Martín Garay para abrir la cuenta y antes de que finalizara la primera parte, Ignacio Russo aumentó la diferencia con un resultado que saca al ‘Matador’ de la última plaza y los ilusiona para rematar lo que resta.

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Sin duda alguna, América tendrá que cambiar varias cosas para poder sellar la clasificación, y, además, deberá esperar a que se juegue el encuentro entre Alianza Atlético y Macará que finalizan la tercera jornada de la Copa Sudamericana este jueves 30 de abril.

Con cuatro unidades podría haber un empate de puntos si Alianza Atlético supera a Macará que ese sería el mejor escenario para América en busca de que no haya ventajas en el liderato. Una victoria de los ecuatorianos en Sullana los dejaría en la primera casilla con siete puntos.

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Este resultado de América deja a los escarlatas con la necesidad de encontrar una victoria en la siguiente fecha para no perder la ilusión, dado que solo el primero de cada grupo sellará el paso a los octavos de final. Ese es el objetivo para seguir en el torneo internacional sin problemas.

Así las cosas, en la cuarta fecha de la Copa Sudamericana, América tendrá que volver a jugar en condición de visitante contra Alianza Atlético de Sullana. Este será el calendario en el torneo internacional para los vallecaucanos:

Fecha 4 de la Copa Sudamericana

Miércoles 6 de mayo

Alianza Atlético vs América de Cali | 9:00 P.M. | Estadio Miguel Grau

LA VENTAJA QUE TENDRÍA AMÉRICA EN LA COPA SUDAMERICANA

Infortunadamente, América no pudo conseguir el triunfo en esta nueva fecha de la Copa Sudamericana. Macará podría aprovechar este tema y sacar ventajas en la parte alta de la tabla de posiciones si superan en esta fecha a Alianza Atlético en Sullana.

América necesita sumar de a tres en el siguiente partido en condición de visitante contra Alianza Atlético de Sullana en una plaza en la que Tigre no pudo ganar igualando con un gol. La ventaja la tendría para definir la fase de grupos en la quinta y sexta fecha.

Y es que, América logró sacar un resultado ideal en el Estadio Pascual Guerrero superando a Alianza Atlético. Después de ir a Sullana para enfrentar a este rival, el cuadro escarlata no saldrá de Cali para definir los últimos partidos, primero contra Tigre y luego con Macará.

Bajo este panorama, el elenco dirigido por David González tendrá que sumar de a tres en el duelo en Perú y luego respetar la casa como lo hizo en la segunda fecha. Deberá sacar seis puntos ante Tigre y Macará para ocupar la primera casilla y la clasificación directa a los octavos de final de la Copa Sudamericana.