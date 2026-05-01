[VIDEO] Tigre le dio el golpe a América: golazos y problema en Sudamericana

Sin duda alguna, el presente de los equipos colombianos en copas internacionales ha sido decepcionante. En Copa Sudamericana, América de Cali sigue en la pelea para sellar la clasificación, pero una derrota en Argentina podría poner en problemas a David González y sus dirigidos por Macará que lidera el grupo con cuatro unidades.

En el Estadio José Dellagiovana en Buenos Aires, Argentina, Tigre no le iba a poner fácil la cosa al América de Cali que quería sumar otros tres puntos para tomar la cima en soledad a falta de que Macará enfrente a segundo turno a Alianza Atlético en Sullana.

No obstante, Tigre se salió con la suya y resurgió en el certamen internacional después de tener solo una unidad. Una victoria del cuadro argentino que, parcialmente, empareja todo con el América, Macará y Tigre en la parte alta con cuatro puntos.

LOS GOLES DE TIGRE EN EL PRIMER TIEMPO COMPLICAN A AMÉRICA

La realidad es que en los primeros 45 minutos, más allá de la contundencia de Tigre aprovechando grandes errores de América, los escarlatas pudieron irse al descanso con un marcador más corto con opciones que tuvo Jhon Murillo y Yeison Guzmán. Sin embargo, la fortuna no acompañó en Buenos Aires al elenco vallecaucano.

Los que sí pegaron fueron los argentinos que se fueron adelante en el marcador antes del primer cuarto de hora del partido. Tigre aprovechó una defensa completamente dormida para jugar rápido un saque de banda que contó con una habilitación a Santiago López que de primera asistió a Martín Garay que definió de volea para vencer a Jean Fernandes.

América intentó acercarse al marcador con desbordes de Jhon Murillo por la izquierda. Las genialidades de Yeison Guzmán no aparecieron y en la delantera, Daniel Valencia y Tomás Ángel estuvieron desconectados, aspecto que no permitió que se acercaran en el marcador.

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Antes de la media hora, Ramón Arias cabeceó en un córner para dejar la pelota libre y llegó Ignacio Russo para rematar al arco de Jean Fernandes y aumentar la ventaja. América se fue al descanso con derrota por dos goles y no tuvo respuesta.

AMÉRICA DEJA ESCAPAR PUNTOS EN LA COPA SUDAMERICANA

Con esta derrota, América tendrá que esperar que no gane Macará en Perú frente a Alianza Atlético, pues, en caso de que los ecuatorianos sumen de a tres, serán ellos los que se queden con el liderato en soledad con siete unidades.

A los escarlatas les conviene más que haya un empate de cuatro puntos con todos sus rivales y aspirar a que la diferencia de gol les pueda dar una mano para quedarse con el liderato. En la Copa Sudamericana se complica la cosa para cada equipo, pues, solo clasificará el primero de cada grupo a los octavos de final, mientras que el segundo deberá jugar los Play-Offs contra un tercero de la Libertadores.