América tiene listos dos refuerzos de lujo para 2026

América de Calise mueve en el mercado de fichajes para afrontar la temporada 2026 en la que tendrá como grandes retos la serie contra Atlético Bucaramanga por la Copa Conmebol Sudamericana y además el volver a ser protagonista y luchar por el título de la Liga BetPlay.

Del conjunto 'escarlata' se han anunciado las salidas de Luis Ramos (Alianza Lima, Perú), Joel Graterol (Academia Puerto Cabello, Venezuela), Sebastián Navarro (regresa a Fortaleza), Luis Paz, Franco Leys, Santiago Silva, Jean Carlo Pestaña, Andrés Mosquera y Daniel Bocanegra.

Lea también América ficharía a arquero argentino: marcó golazo en 2025

Teniendo en cuenta la lista de jugadores que no continuarán, el club vallecaucano ha emprendido la búsqueda de defensores centrales y mediocampistas para potenciar la nómina que tendrá a su cargo David González.

América está cerca de 2 refuerzos de lujo para 2026

Este sábado 27 de diciembre, el periodista Mariano Olsen dio a conocer que América está muy cerca de cerrar las contrataciones de dos jugadores que sin duda elevarían el nivel del plantel de América de Cali.

El primero en concretarse sería el defensa central Marlon Torres, quien volvería a ser parte del conjunto vallecaucano, en el que ya estuvo entre 2019 y 2022.

Torres, a pesar de tener contrato hasta junior de 2026 con Deportes Tolima, tendría todo encaminado para ponerse la camiseta de América de Cali, que ya habría pactado el acuerdo con el conjunto de Ibagué.

El segundo jugador que estaría próximo a ser refuerzo de América de Cali sería el mediocampista Yeison Guzmán.

Según Olsen, las negociaciones "están muy encaminadas" con Fortaleza de Brasil.

Lea también Junior dañaría el plan del América en Liga BetPlay: ficharían a referente

Guzmán llegaría a América con contrato en condición de préstamo con un cargo y con una opción de compra obligatoria dependiendo del cumplimiento de algunos objetivos.

América busca más refuerzos

Además de Torres y Guzmán, América de Cali está en la búsqueda de un guardameta, otro defensor central, un lateral, un mediocampistas, algunos extremos y un delantero para disputar la temporada 2026.