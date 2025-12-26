Junior dañaría el plan del América en Liga BetPlay: ficharían a referente

Parece que en el Junior de Barranquilla no hay descanso después de haber ganado la Liga BetPlay 2025-II. La celebración en el departamento del Atlántico no se detiene y siguen celebrando por lo alto por el mercado de fichajes que están armando.

Haber quedado campeón les permite jugar la Copa Libertadores de 2026, y, además, podrán buscar un primer título del año en la Superliga BetPlay. Duelo de campeones del 2025 entre Junior e Independiente Santa Fe que se medirán en el mes de enero.

Una semana después de haber alzado el trofeo, confirmaron la llegada de Jannenson Sarmiento, volante ofensivo de Unión Magdalena que se despidió tras el descenso y que, por su talento no iba a jugar en el Torneo BetPlay en este 2026. Ese mismo día también avanzaron y acordaron todo con Kevin Pérez, extremo del Deportes Tolima.

TERCER FICHAJE QUE QUIERE JUNIOR: ROBARÍA JUGADOR DEL AMÉRICA DE CALI

Después de tener listo a estos dos jugadores que se unirán al campeón para disputar la Copa Libertadores, Junior irá en busca de un defensor central y tiene en la mira a un futbolista del América de Cali. Se trata de Jean Carlos Pestaña que en los últimos días avanzó con la posibilidad de recalar en el club atlanticense para el 2026.

Jean Pestaña había terminado su préstamo con el América de Cali y debía regresar al Deportivo Pereira, club que tiene sus derechos deportivos. Por la situación que viven los pereiranos, el zaguero central chocoano decidió ponerle fin a su contrato con el club risaraldense.

De acuerdo con información de Felipe Sierra, el defensor quedó libre tras terminar su vínculo con el Deportivo Pereira. No hubo avance con el América de Cali para firmar su contrato con los escarlatas, pese a que en la institución vallecaucana querían contar con el chocoano.









No hubo avances y ahora el Junior de Barranquilla priorizará el fichaje de Jean Pestaña para el 2026. El zaguero podría cambiar de aires firmando con el campeón. Un panorama que puede lucir sencillo, dado que el jugador está libre en estos momentos.

ALFREDO ARIAS DIO EL AVAL PARA FICHAR A JEAN PESTAÑA EN EL 2026

Como defensores centrales en este momento Junior tiene a Daniel Rivera, Javier Báez, Lucas Monzón, Yeferson Moreno, José Cuenú y Jermein Zidane Peña. Jean Carlos Pestaña se uniría a ese selecto grupo de zagueros para el siguiente año. Habrá que ver qué decisiones tomaría Alfredo Arias que ya había dado el aval para su fichaje.

Y es que, en reiteradas ocasiones, el entrenador uruguayo se ha referido al chocoano afirmando que, “sobre Jean Pestaña yo di mi opinión y me parece un jugador muy interesante por la edad y las condiciones que tiene; al menos de parte mía tiene el aval para sumarse a nuestro proyecto”.

Con este panorama, la negociación con el jugador podría resolverse en los próximos días para definir la llegada del ex América de Cali. Los escarlatas se durmieron y no han avanzado con su fichaje.