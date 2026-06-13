América tiene preacuerdo con delantero pentacampeón en México

La Liga Betplay terminó de manera exitosa y junto con ello también se dio apertura a un nuevo mercado de fichajes en donde ya se están dando varios movimientos en cuanto a salidas, pero también se están dando a conocer los posibles jugadores que llegarían para el semestre de clausura.

América de Cali entra a ser justamente uno de los principales protagonistas, ya que podría romper el mercado de fichajes con Luis Quiñones, delantero de 34 años y viejo conocido del FPC que llegaría tras un preacuerdo y con seis títulos debajo del brazo obtenidos con Tigres de México.

Luis Quiñones regresa al FPC para jugar con América

La 'mechita' empieza a pensar en el futuro deportivo que volverá después de la Copa Mundial y en donde llegaría con la obligación de hacer una buena campaña, sumando al menos un título tras los años de sequía que ha tenido.

Las directivas del club, para cumplir con este objetivo, están pensando desde ya en la respectiva reestructuración, en donde se habló sobre la posible salida de David González, pero por el momento no se ha confirmado nada.

Mientras tanto también se trabaja en los cambios de la plantilla y ha sonado el nombre de Jean Fernandes, Dylan Borrero y Tilman Palacios, pero también se dio una sorpresa al confirmar que ya habría un preacuerdo con Luis Quiñones.

Tras 10 años en el fútbol mexicano, el experimentado delantero salió como agente libre de Tigres y América de Cali se "puso las pilas" para empezar a negociar con él, habiendo llegado a un preacuerdo para firmar por un año.

¿Cómo le fue a Luis Quiñones con Tigres?

El atacante arribó a la Liga MX para jugar con Tigres en 2016 y desde entonces logró extraordinarios números, alcanzando 252 partidos, más de 16.000 minutos dentro el terreno de juego en los cuales marcó 25 goles y anotó 56 asistencias.

Otro de los fichajes de América

En las últimas horas, Quique Barona, periodista de Deportes RCN en Cali, dio a conocer que el conjunto 'escarlata' ha demostrado interés en el lateral derecho Cristian Graciano.

El futbolista de 23 años ha sido uno de lo jugadores con mejor rendimiento en Real Cartagena durante el primer semestre de 2026.