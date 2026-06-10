Durante las últimas semanas se ha mencionado que el portero brasileño Jean Paulo Fernandes Filho se iría del América de Cali, uno de los equipos más grandes del fútbol profesional colombiano.

Los golpes que sufrió el América

El equipo escarlata, como bien se sabe, tuvo dos fuertes golpes antes del final del primer semestre. Primero, en los cuartos de final de la liga colombiana, quedó eliminado a manos de Independiente Santa Fe.



Segundo, teniendo en sus manos la clasificación a la siguiente ronda de la Copa Conmebol Sudamericana, América de Cali no pudo vencer como local a Macará de Ecuador y quedó eliminado en fase de grupos.

¿Jean se va del América?

Tras esto, se mencionó que varios jugadores del plantel saldrían de la institución. Uno de ellos, precisamente, fue el portero brasileño. Hinchas de otros equipos del FPC esperaban que esto se diera para que sus clubes ficharan a Jean.



Sin embargo, Jean Paulo Fernandes Filho seguiría vistiendo los colores del América de Cali, según se mencionó en el programa Saque Largo, de Win Sports. Esto es un parte de tranquilidad para la afición roja.

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¿Qué jugadores fichará el club?

Aunque el portero no pudo llegar con el equipo a la final de la liga colombiana del primer semestre del año y a pesar de no haber clasificado a los octavos de final de la Copa Conmebol Sudamericana, demostró, en varios partidos, una categoría importante.



Y ya que se habla de lo que puede ser el siguiente semestre para el club en cuanto a nombres, se espera que en los próximos días América de Cali anuncie algunos de sus fichajes.











