América tiene preacuerdo para fichar campeón con Millonarios

El semestre de apertura está a punto de llegar a su final y América de Cali es uno de los protagonistas en este cierre, ya que quedó eliminado de la Liga Betplay a manos de Santa Fe en los cuartos de final, y ahora se juega el todo por el todo contra Tigre en la Copa Sudamericana para quedarse con la clasificación directa.

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El mal momento del cuadro 'escarlata' está haciendo que las directivas se empiecen a mover desde ya en el mercado de fichajes y que ya hayan hecho un acuerdo con un ex delantero campeón con Millonarios y con buen paso por el FPC, Harold Santiago Mosquera.

América ya tendría preacuerdo con Santiago Mosquera

El extremo de 31 años que brilló con Santa Fe en la temporada 2024 y 2025, podría volver al Fútbol Profesional Colombiano para jugar con un rival directo de los equipos por los que ha pasado, América de Cali, con el cual ya habría un preacuerdo con Cerro Porteño para su contratación.

Mosquera no pasó por su mejor momento deportivo en el fútbol paraguayo jugando con Cerro Porteño y le estarían buscando su respectiva salida, la cual podría estar en el FPC, ya que también hay interés de Deportivo Cali e Independiente Santa Fe, pero quien tendría mejores chances de poder ficharlo sería el equipo comandado por David González.

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El conjunto 'escarlata' tendría que hacer una renovación de plantilla de cara al semestre de clausura de la presente temporada si quiere volver a salir campeón de alguna de las competencias que está disputando.

Es por ello que una de las primeras opciones en el mercado de fichajes sería Harold Santiago Mosquera, con quien ya habían negociado anteriormente, justo antes de su salida a Cerro Porteño y con el cual ya habrían opciones de préstamo.

¿Cómo le fue a Harold Santiago Mosquera con Cerro Porteño?

El delantero de 31 años llegó al equipo que comanda Jorge Bava con el propósito de sumar minutos en Copa Libertadores y la liga local, pero el panorama fue bastante diferente.

Mosquera no se pudo acoplar al ritmo e idea de juego de Cerro Porteño y en el semestre de apertura ha logrado sumar solo siete partidos, 272 minutos en los que no se ha podido reportar con goles o asistencias.

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¿Por qué Harold Santiago rechazó a Millonarios?

Tras su salida de Independiente Santa Fe y respectiva llegada a Paraguay, habló de las ofertas que tenía con Millonarios y América expectantes, “Millonarios me buscó. Yo nunca he escondido el cariño que le tengo a Millonarios, pero creo que Santa Fe no lo merecía en este momento. Fue por eso por lo que lo terminé descartando”.