América vs. Bucaramanga EN VIVO: Copa Sudamericana HOY jueves ¿dónde ver?

El Estadio Olímpico Pascual Guerrero será el recinto deportivo donde se desarrollarán las acciones del partido que será protagonizado por América de Cali y el Atlético Bucaramanga, duelo correspondiente a la fase previa de la Copa Sudamericana 2026.

El equipo escarlata buscará su clasificación a la fase de grupos tal y como lo consiguió el año pasado, cuando eliminó al Junior por la tanda de los penaltis luego de empatar 2-2 en el tiempo regular del partido disputado en Barranquilla.

Así llegan los equipos al duelo crucial de Copa Sudamericana

América de Cali jugará en condición de local y buscará con el apoyo de su público seguir por la senda de la victoria luego de dos triunfos consecutivos en la Liga BetPlay, goleando 3-0 tanto al conjunto de Alianza y también a Jaguares con esa misma diferencia en el marcador.

Por su parte, el Atlético Bucaramanga que dirige el técnico Leonel Álvarez quiere dar el batacazo en la ciudad de Cali y seguir haciendo presencia en torneos internacionales tal y como lo hizo el año pasado cuando disputó la fase de grupos de la Copa Libertadores y posteriormente los 16avos de final de la Copa Sudamericana.

Hora y canal de TV para ver EN VIVO América de Cali vs. Atlético Bucaramanga

El partido correspondiente a uno de los cruces de la fase previa de la Copa Sudamericana 2026 se llevará a cabo este jueves 5 de marzo a partir de las 7:30 p.m. en Colombia, duelo que se podrá ver en países de Latinoamérica por DirecTV Sports y su plataforma DGO.

América de Cali vs. Atlético Bucaramanga EN VIVO:

En los Estados Unidos se tendrá que sintonizar Fanatiz USA, fuboTV, fubo Latino y beIN SPORTS, además, se podrán seguir las acciones más importantes del compromiso por las redes sociales de los equipos protagonistas, sobre todo en sus cuenta de X.

Más horarios para ver el partido:

Colombia, Perú y Ecuador: 19:30 horas

Chile, Venezuela, Bolivia y Paraguay: 20:30 horas

Argentina, Uruguay y Brasil: 21:30 horas

ET Estados Unidos: 19:30 horas

PT Estados Unidos: 16:30 horas.