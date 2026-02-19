Ancelotti advierte a Vinícius antes del Mundial: “Lo he hablado con él”

A lo largo de la semana, el nombre de Vinícius Júnior ha tomado mucho protagonismo, no solo en España, sino en todo el mundo después de que se picara todo en el compromiso entre el Benfica y el Real Madrid. Cuando marcó el brasileño, Gianluca Prestianni, Nicolás Otamendi, José Mourinho y todo el Estadio da Luz explotó con el jugador.

Y es que, la celebración, que fue un baile junto con el banderín del córner fue determinante para que Gianluca Prestianni se le acercara a llamarle la atención. Hubo un intercambio de palabras de los dos, y, presuntamente, un insulto racista del argentino al brasileño. Prestianni se levantó la camisa y se tapó la boca, por lo cual no hay pruebas exactas.

Esto retumbó en todo el mundo y Carlo Ancelotti, entrenador de la selección de Brasil tomó la palabra para referirse a lo que debe hacer Vinícius Júnior, su anterior dirigido en el Real Madrid.

EL AVISO DE CARLO ANCELOTTI PARA VINÍCIUS

Seguramente, el extremo brasileño será tenido en cuenta para el Mundial si nada extraordinario ocurre en estos cuatro meses que restan. Sin embargo, las provocaciones y estas situaciones que retumban por lo malo y no por lo bueno llama bastante la atención.

Carlo Ancelotti estuvo en el programa, Universo Valdano, justamente del exjugador del Real Madrid Jorge Valdano y afirmó que está contento en la selección de Brasil como seleccionador y que renovará su contrato hasta 2030 después del Mundial de 2026.

El italiano, que conoce bien a Vinícius aprovechó para dejarle un claro mensaje después de todo lo suscitado, “lo he hablado con él. Un jugador tiene que respetar al entrenador, a los compañeros. Ha mejorado mucho en su actitud dentro del campo”.

Aparte de ello, destacó que el jugador del Real Madrid es uno en España y otro con la selección de Brasil, “los brasileños son muy humildes, son muy distintos. El Vini que viene aquí es muy distinto al del Real Madrid, a nivel humano”.

Bajo ese panorama, Vinícius, que, seguramente estará en la nómina de convocados y titulares de la selección en el Mundial deberá seguir mejorando en el tema actitudinal tanto en el Real Madrid como con el combinado nacional brasileño. Un mensaje claro de ‘Carletto’ en medio de la situación vergonzosa de racismo.

Sin embargo, ese capítulo con Gianluca Prestianni todavía está en investigación por parte de la UEFA mientras se revisan todas las pruebas que dice tener el Real Madrid y la defensa del Benfica junto con el argentino.