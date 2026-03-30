El jueves 26 de marzo, la selección de Brasil se vio las caras con su similar de Francia por esta doble fecha de amistosos FIFA, rumbo a la Copa del Mundo 2026, que se va a disputar en Estados Unidos, Canadá y México.



El compromiso terminó 2 goles a 1 a favor del conjunto galo. La escuadra brasileña, ahora, este martes 31, se tendrá que ver las caras con Croacia. Será otro duro reto para el equipo dirigido por el italiano Carlo Ancelotti.

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Ancelotti sorprende

Precisamente Ancelotti, de cara a este encuentro, habló en conferencia de prensa. Y en la atención a los medios de comunicación, el técnico, que hizo historia con Real Madrid de España, anunció el primer convocado de Brasil para el Mundial 2026.



Carlo contó que Danilo, que actualmente juega en Flamengo de Brasil, pero que tuvo un considerable recorrido por el fútbol del viejo continente, estará en la lista final para el certamen más importante del planeta. El defensa tiene 34 años.

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Palabras sobre Danilo

"Danilo es un jugador muy importante, no solo dentro del campo, sino también fuera del campo. Danilo está seguro de estar en la lista final de 26 porque me gusta. Como personaje, personalidad, como juego. Puede jugar todas las posiciones de atrás. Entre los 9 defensores estará Danilo", manifestó.



Tras el anuncio del llamado de Danilo, los hinchas de la selección brasileña piden que Carlo Ancelotti convoque también para la Copa del Mundo a un ídolo de muchos, Neymar Jr., que juega en Santos.

Scaloni también habló

Y ya que se habla de convocatorias para el Mundial, Lionel Scaloni, entrenador de Argentina, contó que ya están bloqueados más de 50 jugadores de cara al torneo. Afirmó que de a poco se irán descartando algunos.



"La lista de 55 ya la pasamos a AFA, la tienen que presentar ante FIFA. Iremos descartando en base a rendimientos. Se decidirá al final. Pensaremos en el bien del equipo y ahí tomaremos decisiones. Si los rendimientos no son los adecuados, tomaremos medidas", expresó.



"Todos sabemos lo que significa jugar los últimos partidos; los que llevan tiempo con nosotros cuentan con ventaja porque los conocemos", añadió el director técnico, entre otras cosas más.