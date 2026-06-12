Ancelotti duda con Neymar: reporte siembra incógnita en Brasil para el Mundial

Quedan tan solo horas para que la selección de Brasil afronte su primer partido en el Mundial bajo la dirección técnica de Carlo Ancelotti que sumará su primera experiencia como seleccionador después de salir del Real Madrid y ganar todo a nivel de clubes.

El entrenador italiano le dio el gusto a todo un país que esperaba con ansias que el nombre de Neymar Jr apareciera en la nómina de convocados. Sin embargo, su participación no estaba asegurada por dos aspectos. Primero, ‘Carletto’ dejó entrever que el astro brasileño no tendría ninguna prelación frente a sus compañeros y segundo, las molestias físicas.

Aunque venía jugando con el Santos de Brasil, el ex Barcelona y Paris Saint-Germain sufrió por un edema que fue empeorando poco a poco mientras esperaba por entrenar con sus compañeros. Entrenó de manera diferenciada y el viernes 12 de junio estuvo en el gimnasio. Posteriormente, los medios aseveraron que no estaría para el debut.

EL REPORTE QUE INDICA LO PEOR CON NEYMAR

A falta de un día para que Brasil debute contra Marruecos en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, apareció un nuevo reporte por parte de UOL Esporte que indica que sería difícil que pueda estar en los primeros dos juegos de la ‘Canarinha’. Todo dependerá de cómo vaya evolucionando su recuperación.

El medio indicó que, “Neymar no jugará con Brasil en su primer partido del Mundial y también es duda para el segundo encuentro contra Haití el día 19. Hasta la semana pasada, fuentes dentro de la selección brasileña estaban seguras de que estaría disponible. Su estado se evalúa diariamente”.

Lea también Medellín perdería importante jugador por interés de 4 equipos de la Liga Betplay

Aunque UOL Esporte señala que el astro brasileño ya recibió el alta médica, el problema pasa es por el ritmo, “Neymar está clínicamente apto y disponible para el 19, se estima que tendrá muy poco tiempo para recuperar su ritmo”.

Bajo ese panorama, el regreso de Neymar podría estar en duda en el Mundial y jugaría apenas en el tercer partido cuando enfrenten a Escocia o en los dieciseisavos de final.

GLOBO ESPORTE TAMBIÉN SE REFIRIÓ AL ESTADO DE NEYMAR

Además del reporte que dio UOL Esporte, Globo Esporte también se refirió al tema de Neymar y su posible debut en el Mundial 2026, “Neymar aún no ha pisado el terreno de juego con botas de fútbol durante la preparación de la selección nacional en Estados Unidos. Ya ha entrenado con balón con el resto del equipo, pero solo ha trabajado con zapatillas de correr y ha dedicado más tiempo a la fisioterapia”.

Con este reporte hay aún más dudas con el posible primer partido de Neymar con la ‘Canarinha’, sobre todo porque no tener regularidad en un jugador tan propenso a las lesiones puede ser grave y podría exponerlo bastante.

Brasil no tendría el cupo de Neymar para los dos primeros partidos y jugaría con los 25 futbolistas restantes. Carlo Ancelotti podría salir con el siguiente onceno, Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Alex Sandro; Bruno Guimarães, Casemiro; Raphinha, Lucas Paquetá, Vinícius Jr y Matheus Cunha.

Vea el Mundial por el Canal RCN y la APP del Canal RCN

RCN se sumó a la fiesta mundialista y quiere que todos aquellos que no podrán estar presentes en los escenarios deportivos también lo estén, por lo que transmitirán por el Canal RCN y la APP del Canal RCN los siguientes partidos:

Lea también Millonarios vendió 90% del pase de su delantero a club argentino

17 compromisos de la fase de grupos, entre los que se destacan todos los duelos de la Selección Colombia frente a Uzbekistán, República Democrática del Congo y Portugal.

16 encuentros válidos de los dieciseisavos de final

5 compromisos de los octavos de final

Además, Santiago Escobar, VP Digital RCN, y Edgardo Frías, Director general de Google, quienes confirmaron la transmisión de todos los partidos de la 'tricolor', pero también de los primeros 10 minutos de otros 15 encuentros a través del Canal de RCN por YouTube