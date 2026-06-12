Medellín perdería importante jugador por interés de 4 equipos de la Liga Betplay

Independiente Medellín está causando revuelo en el mercado de fichajes tras un inicio de semestre que quedó para el olvido y que los obliga a darle vuelta a la página si quieren encontrar el camino que los lleve de nuevo a una final en el FPC y por fin poder ganarla.

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Sin embargo, la situación en el mercado de fichajes no está siendo sencilla, ya que así como quieren contratar jugadores destacados también empiezan a llegar ofertas por algunos de sus jugadores más importantes, tal como lo puede llegar a ser el caso de Daniel Londoño, quien estaría en planes de 4 equipos de la Liga Betplay.

Daniel Londoño estaría próximo a salir de Medellín

El 'poderoso de la montaña' comenzó con la reestructuración de su plantilla para darle la bienvenida a Luis Amaranto Perea como nuevo director técnico con un equipo de alto nivel y con nombres que sean realmente llamativos, que se acoplen de buena manera a su idea de juego.

Por el momento se encuentran trabajando las directivas de Medellín de la mano del cuerpo técnico de Perea para determinar cuáles jugadores podrían ser los que renovarían, a los cuales quieren rescindir de su contrato y también de los nuevos fichajes.

Nuevas contrataciones no se han llevado a cabo, hasta el momento, pero si se han venido dando a conocer salidas importantes como la de José Ortiz por temas familiares, la de Baldomero Perlaza estaría próxima a concretarse y también se podría despedir próximamente Daniel Londoño.

El experimentado lateral izquierdo mantiene contrato vigente con el cuadro paisa hasta diciembre de la temporada 2028, pero esto no quiere decir que no pueda partir hacia otro equipo.

Justamente se ha dado a conocer que Londoño es pretendido por varios equipos del FPC, Santa Fe, Bucaramanga, Cali y Tolima, pero también habría sido sondeado por un club de Argentina, lo que está tentando a las directivas del DIM con su futuro.

¿Cómo le fue a Daniel Londoño con Medellín?

Londoño arribó a Independiente Medellín a inicios de la temporada 2023 tras un destacado paso por Envigado. El 'poderoso de la montaña' lo firmó hasta 2028 y lo ha sabido aprovechar bastante bien, ya que ha logrado sumar 160 partidos, reportándose con 7 goles y 3 asistencias en el transcurso de 12.000 minutos dentro del terreno de juego.

Léider Berdugo se aproxima a Medellín

Dentro de los planes del club, por el momento, estarían sonando dos jugadores, Jeisson Quiñones, quien llegaría desde Japón, aunque hay ofertas de otros equipos que les complicarían la negociación, y recientemente se conoció el interés por Léider Berdugo.

El joven mediocampista de 24 años es propiedad de Barranquilla FC, fue campeón con Junior y estaría próximo a finalizar contrato con Cúcuta Deportivo, equipo en el que milita actualmente. Frente a esta situación, las directivas de Medellín se aprovecharían para ofertar por él después de un seguimiento exhaustivo.