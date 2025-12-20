Escándalo en Fenerbahce afectaría a Jhon Durán: presidente involucrado

Fenerbahce sigue en busca de robar el liderato que por ahora es del Galatasaray con 39 unidades, tres más que el equipo azul y amarillo. Jhon Jáder Durán estaría encargado en los próximos partidos de anotar goles para acortar esa ventaja que hay entre los dos acérrimos rivales de un fútbol muy exigente como el turco.

Vea también: Santa Fe tiene un regreso inesperado para 2026; la dirigencia lo pidió

La etapa del colombiano en Fenerbahce ha sido compleja, pues tuvo una lesión larga que le propinó una para de dos meses y, además, recibió en los últimos días un ultimátum por parte del presidente Saadettin Saran con la necesidad de que cambie su actitud controlando su temperamento porque su forma de ser podría perjudicar al club.

Sin embargo, el que realmente parece estar afectando la convivencia y al equipo en su totalidad es nada más ni nada menos que el presidente de la institución, Saadettin Saran. Y es que, en últimas horas apareció un nuevo escándalo en el fútbol turco que sabe de este tipo de cosas.

Primero fue con Mert Hakan Yandas, jugador del Fenerbahce que fue encarcelado por apuestas ilegales y ahora, hay una denuncia grave de tráfico de drogas que involucra al presidente de la institución. Saadettin Saran está en el ojo del huracán, presuntamente por la fabricación y tráfico de drogas.

PRESIDENTE DEL FENERBAHCE EN EL OJO DEL HURACÁN

La gravedad de los hechos podría terminar en la salida del presidente de la institución, y, seguramente, el país le castigaría por los hechos en los que está acusado en estos momentos. Debe haber una investigación a fondo para dar con lo que está sucediendo con el mandatario que deberá declarar en los próximos días.

Saadettin Saran se encontraba afuera de Turquía para observar un partido en Italia de la Euroliga de Baloncesto entre el Olimpia Milan y el Fenerbahce que lograron ganar los turcos. Sin embargo, al presidente se le comunicó de manera urgente que tenía que regresar en las próximas horas a Estambul para llevar a cabo la declaración para avanzar en la investigación que lo involucra y que lo afecta.

Le puede interesar: ¿Morelos seguiría en Nacional? Santos planea un trueque

De hecho, el abogado del Fenerbahce, Ali Alper Alpoglu comentó, “nuestro presidente, el Sr. Sadettin Saran, viajó al extranjero para asistir al partido Olimpia Milan-Fenerbahçe Beko, disputado anoche, y para negociar un traspaso. Se le informó sobre el proceso legal que se difundió en los medios de comunicación. Tras ser informado, inició los trámites para regresar a nuestro país y entrará en Turquía en el primer vuelo disponible. Seguiré proporcionando la información necesaria sobre el asunto. Lo presentamos a la atención del público”.

PRESIDENTE DEL FENERBAHCE DECLARARÁ PARA LA INVESTIGACIÓN

Para continuar con la declaración y la investigación, BBC Turquía informó que, “Saadettin Saran, quien prestó declaración ante la fiscalía durante aproximadamente tres horas, fue enviado al Instituto de Medicina Legal para que le tomaran muestras de sangre, cabello y orina. Se supo que Saran sería llevado de regreso al juzgado después de los procedimientos”.

Lea también: A Luis Díaz no le afecta su ausencia: superó a Harry Kane en ranking

En los próximos días quedará definida la decisión por parte de la Fiscalía y del juzgado con Saadettin Saran que no luce con mucha comodidad en este momento con la preocupación de lo que pueda pasar. La información preliminar afirma que el presidente tiene nexos con una persona arrestada, justamente por tráfico de drogas. BBC apunta que se trata del uso, suministro y facilitación de narcóticos.