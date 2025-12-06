¿Ancelotti se hartó de Neymar? “Estamos en diciembre...”

Este viernes 5 de diciembre en Washington, Estados Unidos se llevó a cabo el sorteo de la fase de grupos del Mundial de 2026. Brasil conoció su suerte con la necesidad de volver a levantar una Copa del Mundo, algo que no logran desde 2002 cuando superaron a la selección de Alemania.

La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) depositó la confianza totalmente en Carlo Ancelotti que salió del Real Madrid para emprender una nueva experiencia en selecciones. Dio el primer paso con el combinado nacional clasificando a la Copa del Mundo, y ahora tendrá que dar un golpe en Estados Unidos, Canadá y México.

El punto de partida será enfrentando a las selecciones de Haití, Escocia y Marruecos que intentarán poner en problemas a una nación caracterizada en ganar este tipo de fases previas y que también lucha por extender su palmarés a seis trofeos y ser inalcanzable.

Entre las grandes dudas de la convocatoria está el nombre de Neymar Jr que no ha sido parte de la selección desde que llegó Carlo Ancelotti. Las lesiones no han permitido que 'Ney' sea visto por el entrenador italiano.

¿NEYMAR SERÁ CONVOCADO PARA LA SELECCIÓN DE BRASIL EN EL MUNDIAL?

Poco a poco, el astro brasileño viene dando de qué hablar con su regreso en el Santos. Con el 'Peixe' ha sido vital en los últimos partidos, de hecho, marcó un triplete frente a Juventude para salir de la zona del descenso de manera parcial. Sus anotaciones deben llamar la atención de 'Carletto' que tendrá que estar pendiente de la actualidad del ex Barcelona y Paris Saint-Germain.

Su evolución también demuestra que está bien físicamente para poder disputar la totalidad de un partido exigente con la necesidad de sacar a su equipo de la parte baja de la tabla de posiciones. Un dardo para Carlo Ancelotti que volvió a hablar sobre la posible presencia del astro brasileño.

En la rueda de prensa, el italiano volvió a ser contundente sobre la presencia de Neymar. Cuando 'Carletto' habla de él, poco cambia su declaración afirmando que tiene las puertas abiertas, pero depende de su estado físico, "estamos en diciembre, la Copa del Mundo va a comenzar en junio y voy a escoger el equipo en mayo. Si Neymar merece estar en el Mundial, si Neymar está bien, si Neymar está mejor que otro jugador va a jugar y punto".

Sin embargo, también dejó claro que no hay que pensar solo en Neymar y su protagonismo dentro de la convocatoria, "como hablamos de Neymar, tenemos que hablar de otros futbolistas. Tenemos que pensar en Brasil, que puede estar con Neymar o sin Neymar".

EL GRUPO DEL MUNDIAL DE BRASIL

Después de hablar de Neymar que, seguramente iba a ser una pregunta que no iba a poder evitar y que sacó adelante con contundencia, analizó también lo que será este grupo en donde enfrentará a Marruecos, Escocia y Haití.

Los marroquíes fueron la sorpresa en 2022 y 'Carletto' lo recuerda bien, "Marruecos lo hizo muy bien en la Copa del Mundo de Catar 2022 (competición en la que llegó a las semifinales) y sigue haciéndolo muy bien (...). Es un equipo sólido, bien organizado”.

Su respuesta acerca del grupo fue corta, pero concisa en decir que respetan tanto a Marruecos como a Haití y Escocia a quienes deberá enfrentar a partir de junio de 2026. "Y como respetamos a Marruecos, tenemos que respetar también a Escocia y Haití”, concluyó el italiano