[Video] Lorenzo eligió a las tres figuras de Colombia tras la victoria ante Congo

El director técnico de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, analizó la victoria 1-0 frente a República Democrática del Congo, resultado que aseguró la clasificación del equipo nacional a los 16avos. de final de la Copa del Mundo 2026.

Declaraciones de Néstor Lorenzo tras Colombia 1-0 Congo

El estratega argentino valoró el compromiso de sus dirigidos en un partido exigente y reconoció que el marcador pudo ser más amplio. “Valoro el esfuerzo porque se mataron y siguieron el plan, teníamos que haber ganado con más diferencia”, afirmó.

Lorenzo explicó además las dificultades que presentó el compromiso, especialmente en el cierre, cuando el Congo intentó inquietar con envíos al área. “Los partidos son así, al final nos tiraron centros que nos complicaron un poco, pero somos justos ganadores”, señaló.

El entrenador destacó la importancia del control del juego y la posesión como una de las claves para superar a este tipo de rivales en el certamen. “Con estos equipos hay que encontrar los espacios entre líneas, porque si juegas muy esquematizado te presionan y te juegan a la contra”, agregó.

En esa misma línea, el técnico resaltó el manejo del balón como un aspecto determinante para sostener la superioridad durante el encuentro. “Era necesario tener la posesión de la pelota”, indicó.

Tres figuras de Colombia ante Congo, según Néstor Lorenzo

Más allá del resultado, Lorenzo aprovechó para destacar actuaciones individuales dentro del funcionamiento colectivo del equipo colombiano. “Jugaron un partidazo Jhon Arias, Gustavo Puerta y Jefferson Lerma... todo el mediocampo”, dijo.

El entrenador también tuvo palabras especiales para James Rodríguez y el trabajo defensivo del equipo, subrayando su rendimiento en el compromiso. “James mismo jugó un partidazo. Lerma y los dos centrales hicieron un triángulo espectacular”, aseguró.

Finalmente, el seleccionador cerró su intervención con un mensaje de agradecimiento para la afición colombiana que acompaña al equipo en el torneo. “Gracias a todos los colombianos”, concluyó Lorenzo tras el triunfo en Guadalajara.