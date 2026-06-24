Colombia no es prioridad para Cristiano Ronaldo: polémico mensaje a la tricolor

La hora se acerca para el reencuentro de dos grandes del fútbol mundial. Por un lado, Cristiano Ronaldo que, con 41 años, sigue dando de qué hablar con sus goles y su liderazgo en la selección de Portugal, y, por el otro, James Rodríguez que es el referente y capitán de Colombia. Ambos fueron compañeros en el Real Madrid.

Hicieron una buena amistad, pero ahora serán enemigos a lo largo de la semana y en el momento del sorteo antes de empezar el compromiso. Ahí se verán de nuevo las caras y arrancará el juego para definir el liderato, que, por ahora, mantiene la Selección Colombia con seis unidades, producto de dos victorias.

Cristiano Ronaldo fue la gran figura de la goleada entre Portugal y Uzbekistán con dos anotaciones. Venció las críticas de una semana complicada por lo que se vivió en el primer partido frente a la República Democrática del Congo. El astro luso se refirió a los objetivos de la selección y al duro reto que tendrá contra Colombia.

¿COLOMBIA NO ES IMPORTANTE PARA CRISTIANO RONALDO? CONTUNDENTE MENSAJE

La Selección Colombia quiere mantener el liderato y para ello necesitará solo sacarle un empate a Portugal. Un partido que marcará el futuro de las dos selecciones que, de igual manera, ya están clasificadas para los dieciseisavos de final.

Para ser líder, a Portugal solo le sirve sacar la victoria para llegar a siete unidades y tener un camino un poco más sencillo en la siguiente fase enfrentando a uno de los mejores terceros del Mundial. Así las cosas, será un vibrante duelo con realidades similares y con dos selecciones ya clasificadas.

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En la zona mixta, a Cristiano Ronaldo le preguntaron por un posible choque con Lionel Messi, y, aunque afirmó que sería bonito ese cruce, se quedó con el análisis de lo que viene, “lo más importante era hoy, ganar para pasar en el grupo y estar preparados para lo que viene. Vamos a tener un partido duro contra Colombia, pero el objetivo principal era pasar. Lo logramos, jugué bien, marqué, ayudé y el equipo ha estado muy bien”.

Un mensaje que impacta a tres días del partido ante Colombia, pues le quitó importancia a ese duelo, más allá de referenciar lo duro que será, aseveró que lo importante era sellar la clasificación para los dieciseisavos de final, algo que lograron con la victoria.

Ambas selecciones jugarán por el liderato y Portugal y Colombia se sacarán chispas en un vibrante partido para definir la parte alta que, por ahora, los sudamericanos mantienen con puntaje perfecto con dos victorias ante Uzbekistán y República Democrática del Congo.

LOS RÉCORDS DE CRISTIANO RONALDO ANTES DE ENFRENTAR A COLOMBIA

El luso despertó de una semana complicada en la que recibió varias críticas por sus fallos ante Congo en la primera fecha. Por esta razón, hacer un buen partido con goles era necesario. Marcó un doblete y también marcó hitos en el Mundial.

Gracias al doblete, Cristiano Ronaldo se convirtió en el jugador más viejo en marcar dos goles en un partido superando a Roger Milla y a Lionel Messi. Además, el portugués también llegó a la cifra de diez goles en Mundiales y esto fue determinante para superar a Eusébio que en un solo certamen había anotado nueve.

Para completar, Cristiano Ronaldo también se convirtió en el único jugador de la historia de los Mundiales en anotar un gol en seis ediciones diferentes. El luso quiere seguir haciendo historia y está a ocho tantos de Lionel Messi que es el máximo goleador mundialista con 18 anotaciones.

Vea el Mundial por el Canal RCN y la APP del Canal RCN

RCN se sumó a la fiesta mundialista y quiere que todos aquellos que no podrán estar presentes en los escenarios deportivos también lo estén, por lo que transmitirán por el Canal RCN y la APP del Canal RCN los siguientes partidos:

17 compromisos de la fase de grupos, entre los que se destacan todos los duelos de la Selección Colombia frente a Uzbekistán, República Democrática del Congo y Portugal.

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16 encuentros válidos de los dieciseisavos de final

5 compromisos de los octavos de final

Además, Santiago Escobar, VP Digital RCN, y Edgardo Frías, Director general de Google, quienes confirmaron la transmisión de todos los partidos de la 'tricolor', pero también de los primeros 10 minutos de otros 15 encuentros a través del Canal de RCN por YouTube.