Importante examen revelará la realidad de la lesión Falcao en Millonarios

Millonarios pasa por uno de sus mejores momentos en la temporada 2026 a nivel nacional e internacional, pero antes de seguir pensando en la Copa Sudamericana, la cual iniciará pronto, deberá ponerse al día en cuanto a resultados positivos en la Liga Betplay, ya que está a punto de quedarse con uno de los cupos en los ocho mejores.

Sin embargo, Fabián Bustos afronta otro predicamento y está en el departamento médico, ya que Radamel Falcao regresó al equipo, pero el panorama ha sido bastante desalentador por sus reiteradas lesiones y tiempo de recuperación, razón por la cual no estaría convocado justamente para el duelo de la fecha 13 ante Once Caldas.

Lea también Once Caldas busca el liderato en Colombia contra un envalentonado Millonarios

Falcao sigue en proceso de recuperación con Millonarios

'Millos' comenzó a sumar importantes victorias, ya se encuentran novenos en la tabla de posiciones, pero la situación con una de sus importantes figuras es preocupante. Radamel Falcao no ha tenido protagonismo a lo largo del resurgir de Millonarios y podría continuar así en uno de sus partidos más importantes por la competencia local.

Fabián Bustos, tras la victoria contra Cúcuta, confirmó que Falcao se habría resentido de una lesión que le impidió jugar contra Nacional en Copa Sudamericana y no ser convocado para enfrentar al cuadro 'motilón', a Boyacá Chicó, de nuevo en el duelo ante el 'verde paisa' y ahora contra Once Caldas.

Lea también Agéndese con el calendario de Millonarios en Sudamericana: fechas y horarios

El 'tigre' se habría resentido de una lesión anterior, ha hecho algunos trabajos físicos, ha seguido de cerca los duelos del 'embajador', pero no ha entrenado con el resto del plantel. Frente a esta situación, Bustos confirmó que todavía hace falta un examen importante para determinar cuándo podría volver a jugar Falcao y cómo se puede comenzar a trabajar con él.

"Ya estuvo trabajando estos tres cuatro días muy bien en la parte física, pero todavía no ha trabajado con nosotros la parte futbolística. Todavía falta que le hagan el estudio más importante, así que todavía no tenemos la información de lo que es, pero ojalá sea lo menor posible".

En otras noticias: La razón por la que Sebastián Villa no fue convocado a la selección Colombia

¿Cuándo será el partido entre Once Caldas vs Millonarios?

El encuentro que reúne al goleador histórico del fútbol colombiano, Dayro Moreno, y al goleador del momento en el FPC, Rodrigo Contreras, se llevará a cabo el sábado 21 de marzo. Este encuentro corresponde a ala fecha 13 de la Liga Betplay y se jugará en el Estadio Palogrande sobre las 18:20 hora local.

Lea también La millonada que ganarían América y Millonarios en la Copa Conmebol Sudamericana

¿Cómo le ha ido a Falcao en su regreso a Millonarios?

El delantero de 40 años volvió a vestir la camiseta de Millos tras estar ausente durante todo el semestre de clausura de la temporada 2025. Desde entonces, con Hernán Torres y Fabián Bustos ha tenido la oportunidad de jugar cinco partidos, en los cuales se ha reportado con un gol a lo largo de 173 minutos.