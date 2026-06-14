Andrés Rojas debutará en el Mundial 2026: FIFA lo confirmó para un partido de la primera fecha

El arbitraje colombiano tendrá una nueva presencia en la Copa del Mundo 2026. Andrés Rojas ya fue notificado por la FIFA para participar oficialmente en uno de los compromisos de la fase de grupos del certamen.

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Andrés Rojas ya tiene fecha para debutar en el Mundial 2026

El juez bogotano hará parte del partido entre España y Cabo Verde, encuentro correspondiente al grupo H que se disputará el próximo lunes.

No obstante, Rojas no actuará como árbitro central. La FIFA le asignó el rol de cuarto árbitro, por lo que estará cerca a la zona técnica y será quien levante el cartel para anunciar cambios y tiempo añadido.

Junto a él también estará otro representante colombiano, pues Alexander Guzmán fue designado como quinto árbitro para el mismo encuentro, consolidando así la presencia nacional dentro del equipo arbitral.

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Fecha y hora de España vs Cabo Verde

El compromiso entre España y Cabo Verde está programado para las 11:00 de la mañana (hora de Colombia) y corresponde a la primera jornada del grupo H en la Copa del Mundo.

Canal RCN transmite España vs Cabo Verde

Los aficionados colombianos podrán seguir este partido a través de Canal RCN, que lo transmitirá por su señal principal de televisión y también mediante su canal oficial de YouTube.

La participación de Rojas se suma a la que ya tuvo otro árbitro colombiano en el certamen, pues Nicolás Gallo hizo parte del equipo arbitral del encuentro inaugural entre México y Sudáfrica.

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En aquella oportunidad, Gallo se desempeñó como asistente VAR, aportando desde la cabina tecnológica en el primer partido de la máxima cita del fútbol mundial.

Mientras los árbitros colombianos continúan sumando participaciones en el torneo, la atención del país también está puesta en el estreno de la Tricolor. La Selección Colombia ultima detalles para su debut en la competición.

Debut de Colombia en el Mundial 2026

El equipo dirigido por Néstor Lorenzo enfrentará a Uzbekistán el próximo miércoles 17 de junio a las 9:00 p. m. (hora colombiana), en el Estadio Ciudad de México, en el inicio de su camino por el grupo K del Mundial 2026.