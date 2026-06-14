Mundial 2026: tabla de posiciones del Grupo B tras la primera fecha

La Copa del Mundo 2026 en Estados Unidos, Canadá y México sigue avanzando a gran velocidad y en el tercer día ya se completó la primera jornada del Grupo A, B y C con zonas que han estado muy igualadas y que no han tenido a un claro favorito para sellar la clasificación a los dieciseisavos de final.

Lea también FIFA vetó a Egipto en el Mundial: las dos exigencias claras

Justamente, por el Grupo B en el que está Canadá, la selección canadiense fue la única de las anfitrionas que no pudo sumar de a tres y que estuvo por varios minutos con una derrota en su estreno ante su gente en Toronto cuando enfrentaron a Bosnia y Herzegovina.

En ese encuentro, Canadá tuvo una buena cara después del gol que recibieron. Inquietaron bastante y se acercaron al marcador con una anotación en el segundo tiempo para emparejar todo y evitar la caída en el estreno mundialista.

RESULTADO Y TABLA DE POSICIONES DEL GRUPO B DEL MUNDIAL 2026

La presión estaba para Suiza y Catar que se vieron las caras el sábado 13 de junio, 24 horas más tarde del debut de Canadá y Bosnia y Herzegovina en el Mundial 2026. Suizos y cataríes sabían que quien ganara tomaba el liderato del grupo después del empate inicial.

Canadá vio de cerca la primera caída en el Mundial por el gol de Bosnia y Herzegovina. Jovo Lukic puso el primer tanto en el marcador y en el segundo tiempo con mejoras canadienses, el seleccionado norteamericano logró dejar todo en tablas con la anotación de Cyle Larin que recién había ingresado cuando quedaban 12 minutos para el final.

La mesa estaba servida para que Suiza tomara el liderato, siempre y cuando no hubiese sorpresas, dado que se medía a una selección de Catar que no había podido sumar puntos en sus experiencias mundialistas y que de local no pudo romper la historia en el 2022.

Lea también Brasil y Marruecos no pasaron del empate en partidazo por el Grupo C

Todo parecía ir como se esperaba con el triunfo desde temprano de Suiza gracias a Breel Embolo. Sin embargo, en la última jugada, un gol en contra de Miro Muheim puso todo en igualdad a un tanto. El primer punto para Catar que celebró como si hubiese quedado campeón. Así las cosas, de esta manera va el Grupo B con todo parejo:

1.Suiza | 1 punto | 0 DG

2. Canadá | 1 punto | 0 DG

3. Catar | 1 punto | 0 DG

4. Bosnia y Herzegovina | 1 punto | 0 DG

ASÍ SE JUGARÁ LA SEGUNDA FECHA DEL GRUPO B

Con todo este grupo completamente vivo por los empates en la primera jornada del Mundial, la segunda fecha será clave en busca de empezar a definir las selecciones clasificadas, pues, uno de los mejores terceros podría salir de esta zona con cuatro unidades.

Bajo ese panorama, en la siguiente jornada, Canadá tendrá que enfrentar a la histórica Catar de Julen Lopetegui que ya está en los libros de historia del seleccionado catarí. Por su parte, Suiza deberá medirse con Bosnia y Herzegovina con la necesidad de victorias para cada selección que compone la zona B.

Vea el Mundial por el Canal RCN y la APP del Canal RCN

RCN se sumó a la fiesta mundialista y quiere que todos aquellos que no podrán estar presentes en los escenarios deportivos también lo estén, por lo que transmitirán por el Canal RCN y la APP del Canal RCN los siguientes partidos:

17 compromisos de la fase de grupos, entre los que se destacan todos los duelos de la Selección Colombia frente a Uzbekistán, República Democrática del Congo y Portugal.

Lea también Catar hizo historia: empate agónico vs Suiza quedará para el recuerdo

16 encuentros válidos de los dieciseisavos de final

5 compromisos de los octavos de final

Además, Santiago Escobar, VP Digital RCN, y Edgardo Frías, Director general de Google, quienes confirmaron la transmisión de todos los partidos de la 'tricolor', pero también de los primeros 10 minutos de otros 15 encuentros a través del Canal de RCN por YouTube.