Mundial 2026: horarios y cómo VER EN VIVO los partidos de este domingo 14 de junio

La Copa del Mundo 2026 continuará este domingo 14 de junio con una jornada cargada de emociones y correspondiente a la primera fecha de los grupos E y F. Serán cuatro compromisos a lo largo del día, con selecciones de Europa, Asia, África, Sudamérica y el Caribe buscando comenzar con pie derecho su participación en el certamen.

Lea también Brasil y Marruecos no pasaron del empate en partidazo por el Grupo C

Partidos del Mundial - Domingo 14 de junio

La actividad comenzará a las 12:00 del mediodía (hora de Colombia) con el partido entre Alemania y Curazao, correspondiente al grupo E. El compromiso se disputará en el NRG Stadium y podrá verse a través de DSports. Además, tendrá transmisión radial por La FM y su señal de YouTube.

Posteriormente, a las 3:00 p. m., será turno para uno de los encuentros más atractivos de la jornada. Países Bajos enfrentará a Japón por el grupo F en el AT&T Stadium, ubicado en el área metropolitana de Dallas.

Canal RCN transmite Países Bajos vs Japón

Este compromiso entre neerlandeses y japoneses contará con transmisión de Canal RCN, tanto en su señal principal de televisión como en el canal oficial de YouTube, convirtiéndose en uno de los partidos con mayor expectativa para el público colombiano.

Lea también Mundial 2026: tabla de posiciones del Grupo B tras la primera fecha

La tercera cita del día será a las 6:00 p. m., cuando Costa de Marfil se mida ante Ecuador en duelo válido por el grupo E. El encuentro tendrá como escenario el Lincoln Financial Field.

Los aficionados podrán seguir este compromiso a través de Win Sports, mientras que La FM también ofrecerá el cubrimiento radial del partido entre africanos y sudamericanos.

La jornada dominical concluirá a las 9:00 p. m., con el enfrentamiento entre Suecia y Túnez por el grupo F. El duelo se disputará en el Estadio BBVA.

Lea también Escándalo en el Mundial tras millonario robo a la Selección de Inglaterra

El partido entre suecos y tunecinos podrá verse en Colombia a través de DSports, cerrando así el cuarto día de competencia en la primera Copa del Mundo con 48 selecciones participantes.

De esta manera, el domingo ofrecerá una programación variada para las aspiraciones de los equipos en los grupos E y F, con cuatro encuentros que comenzarán a perfilar la lucha por los cupos a la fase eliminatoria del Mundial 2026.