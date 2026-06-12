Andrey Estupiñán, goleador de la Liga BetPlay, tendría nuevo equipo

El futuro de Andrey Estupiñán podría estar lejos de Deportivo Pasto. Luego de convertirse en una de las grandes figuras de la Liga BetPlay 2026-I, el delantero nariñense ha comenzado a despertar interés en el mercado internacional.

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Si bien el atacante tiene contrato vigente con el conjunto volcánico, sus destacadas actuaciones durante el primer semestre han provocado que varios equipos sigan de cerca su situación de cara a la próxima ventana de fichajes.

Andrey Estupiñán jugaría en el fútbol internacional

La información fue revelada por Hernán Peláez en el programa Peláez y De Francisco de La FM, donde aseguró que Estupiñán ya figura en el radar de al menos un club de México y otro de Perú.

La posibilidad de una salida no luce descabellada. Después de todo, el delantero fue el máximo goleador de la Liga BetPlay 2026-I al registrar 13 anotaciones en 19 partidos, números que lo convirtieron en uno de los futbolistas más destacados del campeonato.

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Además de sus goles, Estupiñán fue determinante en la campaña de Deportivo Pasto. El equipo dirigido para competir sin mayores reflectores terminó siendo una de las revelaciones del torneo y peleó por los primeros lugares durante buena parte de la temporada.

A sus 31 años, el atacante atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. Esta es su segunda etapa en Deportivo Pasto, club en el que ya había jugado entre 2018 y 2019 antes de regresar en enero de 2026.

Trayectoria de Andrey Estupiñán

A lo largo de su trayectoria profesional también ha vestido las camisetas de Boyacá Chicó, Deportes Tolima, Independiente Santa Fe, Junior FC y Deportivo Cali, acumulando experiencia en varios de los equipos más importantes del fútbol colombiano.

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Precisamente esa experiencia, sumada a su actualidad goleadora, lo convierten en un candidato atractivo para mercados como el mexicano y el peruano. Incluso, no se descarta que aparezcan nuevos interesados en los próximos días.

Otro factor que podría influir en una eventual transferencia es el deseo de vivir una experiencia fuera del país. Hasta el momento, Estupiñán ha desarrollado toda su carrera en Colombia y una oportunidad internacional podría resultar difícil de rechazar.

Por ahora no existe una oferta oficial conocida, pero se espera que en las próximas semanas comience a definirse el futuro del delantero. En caso de concretarse su salida, Deportivo Pasto recibiría una compensación económica por un jugador que fue fundamental en la sobresaliente campaña del primer semestre.