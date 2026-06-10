Diego Arias sería buscado por otro equipo de la Liga BetPlay

Diego Arias podría convertirse en una de las novedades en los banquillos de la Liga BetPlay para el segundo semestre de 2026. El actual entrenador de Atlético Nacional aparece en el radar de Águilas Doradas, club que busca definir cuanto antes a su nuevo director técnico.

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La información fue dada a conocer por el periodista Felipe Sierra, quien aseguró que el conjunto antioqueño maneja una lista de candidatos para asumir el proyecto deportivo de cara al próximo campeonato.

Leonel Álvarez NO llegará Águilas Doradas

Inicialmente, se venía hablando de un acuerdo de palabra entre Águilas Doradas y Leonel Álvarez. Sin embargo, esa posibilidad se habría enfriado en los últimos días, obligando al club a evaluar otras alternativas para ocupar el cargo.

En ese escenario tomó fuerza el nombre de Diego Arias, quien actualmente continúa vinculado a Atlético Nacional y es uno de los entrenadores jóvenes con mayor proyección dentro del fútbol colombiano.

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Arias compite con Espinel y Robatto

Además de Arias, Águilas Doradas tendría en carpeta al uruguayo Eduardo Espinel y al argentino Flavio Robatto, dos estrategas que también son analizados por la dirigencia para el segundo semestre.

Lo llamativo del caso es que Diego Arias ya acumula una experiencia importante como entrenador principal. Aunque en un principio asumió de manera interina, terminó consolidándose en el cargo gracias a los resultados obtenidos con el cuadro verdolaga.

Arias fue ratificado oficialmente como director técnico de Atlético Nacional en septiembre de 2025, luego de la salida del argentino Javier Gandolfi, y desde entonces ha liderado el proceso deportivo del club.

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Estadísticas de Diego Arias como técnico de Nacional

Bajo su conducción, Nacional ha disputado 47 partidos oficiales, registrando un balance de 30 victorias, siete empates y diez derrotas, números que respaldan el trabajo realizado durante su gestión.

Entre sus principales logros aparece la obtención de la Copa BetPlay 2025, un título que le permitió ganar reconocimiento dentro del fútbol colombiano y posicionarse como una opción atractiva para otros equipos del país.

Por ahora, Diego Arias sigue siendo el entrenador de Atlético Nacional y no existe una decisión oficial sobre su salida. No obstante, se espera que en los próximos días se esclarezca su futuro, mientras Águilas Doradas avanza en la búsqueda del técnico que comandará su proyecto en la segunda parte del año.