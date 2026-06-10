Millonarios acelera por un arquero extranjero para el segundo semestre

Millonarios continúa trabajando en la conformación de su plantilla para el segundo semestre de 2026 y uno de los puestos que busca reforzar es el de arquero. En las últimas horas se conoció que el club bogotano tendría en carpeta a un guardameta extranjero que viene de actuar en la Liga BetPlay.

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Se trata del mexicano Miguel Ortega, quien habría sido sondeado por Millonarios como una de las opciones para fortalecer la portería de cara a los retos que afrontará el equipo en la segunda parte de la temporada.

Ortega, de 31 años, viene de desempeñarse en Llaneros FC, institución en la que logró destacarse pese a no llegar a un acuerdo para extender su vínculo contractual una vez finalizó el campeonato.

Estadísticas de Miguel Ortega en Llaneros

Durante su paso por el conjunto de Villavicencio disputó 34 partidos oficiales. En ese periodo recibió 37 goles, aunque también consiguió mantener su portería imbatida en doce oportunidades, registros que llamaron la atención de varios equipos del fútbol colombiano.

Antes de llegar a Llaneros, el arquero desarrolló buena parte de su carrera en México. Allí defendió los colores de Tigres UANL y Club Tijuana, aunque las oportunidades fueron escasas y apenas acumuló once presentaciones entre ambas instituciones.

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Ahora, con su salida de Llaneros confirmada, Miguel Ortega analiza las diferentes alternativas que tiene sobre la mesa para continuar su carrera profesional, siendo Millonarios uno de los equipos que sigue de cerca su situación.

La búsqueda de un nuevo arquero responde a la intención del cuadro embajador de fortalecer una posición que generó dudas durante el primer semestre. Ni Diego Novoa ni Guillermo de Amores terminaron de ofrecer las garantías esperadas por el cuerpo técnico.

Por esa razón, la dirigencia explora distintas posibilidades en el mercado y el nombre de Ortega aparece como una alternativa interesante por su conocimiento reciente del fútbol colombiano y por la regularidad que mostró en Llaneros.

Bucaramanga le compite a Millonarios por Miguel Ortega

Sin embargo, Millonarios no es el único club interesado en el guardameta. También se conoció que Atlético Bucaramanga realizó averiguaciones sobre su situación contractual y deportiva, por lo que la disputa por su fichaje podría tener varios protagonistas.

Por lo pronto, el futuro de Miguel Ortega sigue sin definirse. Se espera que en los próximos días el arquero tome una decisión sobre su próximo destino, mientras Millonarios avanza en la búsqueda del hombre que custodie su arco durante el segundo semestre de 2026.