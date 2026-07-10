Ángelo y Joao Rodríguez tienen nuevo equipo en el fútbol colombiano

Envigado FC continúa reforzando su plantilla para el segundo semestre de 2026 y este viernes oficializó la llegada de dos delanteros con amplio recorrido en el fútbol colombiano. Ángelo Rodríguez y Joao Rodríguez fueron anunciados como nuevos integrantes del equipo antioqueño.

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Otros refuerzos de Envigado FC

A través de un comunicado oficial, el club confirmó además otros cuatro refuerzos para afrontar el Torneo BetPlay. Junto a los dos atacantes también fueron presentados Andrés Rodallega, Jhojan Nieva, Jaime Mora y Jefferson Gómez, quienes buscarán aportar en el objetivo del ascenso.

En el caso de Ángelo Rodríguez, el delantero de 37 años llega tras un destacado paso por Independiente Santa Fe. Durante 2025 disputó 42 partidos con el conjunto cardenal, convirtió cinco goles, aportó cinco asistencias y fue pieza del equipo que conquistó el título del primer semestre de la Liga BetPlay.

Muy distinta fue la experiencia de Joao Rodríguez en el cuadro bogotano. El atacante de 30 años pasó por Santa Fe en 2016, temporada en la que apenas disputó tres compromisos y no participó en acciones de gol. Su etapa estuvo marcada, además, por la polémica luego de manifestar que el club era una "pasantía" para su carrera.

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Envigado también confirmó el regreso de Andrés Rodallega, quien vuelve al club tras finalizar su préstamo en Once Caldas. El delantero espera recuperar protagonismo en el equipo naranja durante la segunda parte de la temporada.

Los otros refuerzos son Jhojan Nieva, procedente de Real Cartagena; Jaime Mora, quien llega desde Real Santander; y Jefferson Gómez, defensor con pasado en Junior y Atlético Bucaramanga que regresa a la competencia luego de un periodo de inactividad.

Con estas incorporaciones, Envigado fortalece una nómina que buscará mantener el buen nivel mostrado durante el primer semestre. El conjunto antioqueño llega como campeón del Torneo BetPlay tras superar a Real Cartagena y ahora apunta a completar un gran año para conseguir el regreso a la primera división del fútbol colombiano.