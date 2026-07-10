Nacional confirmó la salida de otro arquero, además de David Ospina

Atlético Nacional continúa moviendo su plantilla de cara al segundo semestre de 2026 y, además de la ya confirmada salida de David Ospina, el club se prepara para despedir a otro guardameta. La decisión hace parte de la reestructuración de la plantilla antes del inicio de las competencias oficiales.

La información fue entregada este viernes 10 de julio por el director deportivo de Nacional, Víctor Marulanda, durante una entrevista concedida a Planeta Fútbol de RCN y Win Sports, en la que confirmó que el equipo tendrá otra baja en la portería.

Marulanda confirmó que otro arquero sale de Nacional

Según explicó el directivo, el club reducirá el número de arqueros para darle forma al nuevo plantel. De esta manera, tras la salida de Ospina, otro guardameta dejará la institución en los próximos días.

Aunque desde Nacional no se confirmó el nombre del futbolista que saldrá, todo apunta a que será Harlen 'Chipi Chipi' Castillo, quien tendría encaminada su desvinculación del conjunto antioqueño. La otra alternativa era Kevin Cataño, aunque su continuidad luce mucho más probable.

Este movimiento también está relacionado con el inminente regreso de Franco Armani, quien ya dejó River Plate y se encuentra adelantando los últimos detalles para volver al equipo en el que se convirtió en uno de los grandes ídolos de su historia.

Los tres arqueros de Nacional para 2026-II

De concretarse la salida de Castillo, el cuerpo técnico contará con Franco Armani, Kevin Cataño y Luis Marquínez como los tres arqueros para afrontar el segundo semestre. Marquínez, cabe recordar, regresó recientemente al club luego de finalizar su préstamo en Deportes Tolima.

La dirigencia de Nacional ya había anticipado que el anuncio oficial de Armani se realizaría únicamente cuando se completaran todos los protocolos internos y se definiera la composición definitiva de la plantilla. Con la salida de un segundo arquero prácticamente encaminada, el regreso del argentino parece cuestión de días.

Así las cosas, Atlético Nacional sigue ajustando su nómina para el segundo semestre de 2026, con una renovación importante en la portería y con la expectativa de oficializar muy pronto el retorno de uno de los jugadores más emblemáticos de la historia reciente del club.