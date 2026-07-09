Un volante de marca podría salir de Santa Fe en este mercado de fichajes

Independiente Santa Fe continúa ajustando su plantilla para el segundo semestre de 2026 y uno de los futbolistas que podría cambiar de equipo es Ewil Murillo. El mediocampista de primera línea no tendría asegurada su continuidad y su futuro podría definirse durante el actual mercado de fichajes.

El volante de 25 años tuvo escasa participación en el primer semestre, en gran parte debido a una lesión que le impidió tener regularidad. Esa situación lo relegó en la consideración del cuerpo técnico encabezado por Pablo Repetto.

Ewil Murillo, sin cupo en el Santa Fe de Repetto

Actualmente, Murillo aparece por detrás de Daniel Torres, Kilian Toscano, Yilmar Velásquez y Jhojan Torres en la competencia por un lugar en el mediocampo, por lo que sus oportunidades de sumar minutos serían limitadas durante el segundo semestre.

Incluso, en uno de los recientes partidos de preparación disputados por el conjunto cardenal, el futbolista fue utilizado como defensor central, una muestra de que el cuerpo técnico busca alternativas para aprovechar sus condiciones dentro de la plantilla.

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Una eventual salida del mediocampista también podría beneficiar a Santa Fe, que continúa en la búsqueda de refuerzos. El club necesita liberar espacio en la nómina para poder inscribir nuevas incorporaciones, un proceso que hasta el momento no ha podido concretar.

Por ahora, no existe una oferta formal sobre la mesa por Ewil Murillo. Sin embargo, desde el entorno del jugador no se descarta que en los próximos días aparezcan clubes interesados en ficharlo, teniendo en cuenta que ya ha despertado interés en anteriores mercados.

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El pase del volante pertenece a Independiente Santa Fe, y en el pasado,recibió sondeos tanto de equipos de la MLS como de otros clubes del fútbol colombiano. No obstante, ninguna negociación llegó a buen término y el jugador permaneció en el conjunto bogotano.

Trayectoria de Ewil Murillo

Antes de llegar a Santa Fe, Ewil Murillo pasó por Atlético Nacional, Deportivo Pereira y Real Cartagena, equipos en los que comenzó a construir su carrera profesional. Ahora, con menos protagonismo en el cuadro cardenal, todo indica que su continuidad dependerá de los movimientos que se presenten durante las próximas semanas del mercado de fichajes.